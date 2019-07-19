Ca sĩ Nhật Kim Anh hé lộ thêm chi tiết bất ngờ vụ trộm phá banh két sắt lấy hơn 5 tỷ

Hậu trường 19/07/2019 11:30

Không để chuyện riêng ảnh hưởng công việc chung, ca sĩ Nhật Kim Anh cố gắng lấy lại tinh thần, trở lại trường quay. Dù vậy, cô vẫn chưa hết bàng hoàng, lo lắng sau vụ trộm.

Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng làng giải trí vẫn chưa hết chấn động vụ ca sĩ Nhật Kim Anh bị trộm lấy đi khối tài sản hơn 5 tỷ đồng. Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chia buồn với nữ ca sĩ.

Sau vài ngày tạm ngưng hết mọi hoạt động để làm việc với cơ quan chức năng, Nhật Kim Anh đã trở lại làm việc. Không muốn chuyện cá nhân ảnh hưởng đến mọi người, bà mẹ một con nén buồn để trở lại phim trường, hoàn thành bộ phim đang quay.

ca si nhat kim anh 1
Vài ngày sau vụ trộm, nữ ca sĩ vẫn chưa hết bàng hoàng - Ảnh: Zing

Tại đây, cô đã chia sẻ thêm vụ việc. Nói về tâm trạng lúc phát hiện nhà bị lục lọi bừa bộn, két sắt bị phá nát khi xem qua camera, Nhật Kim Anh cho biết cô bủn rủn hết tay chân. Cô đã gọi cho bảo vệ chung cư nhưng không được. "Toàn bộ tiền mặt trong két sắt là tiền hàng chưa trả. Ngoài ra còn nhiều tài sản khác”, cô tiết lộ thêm trên Zing.

Clip Nhật Kim Anh chia sẻ sau vụ việc - Nguồn: Zing

Cô cho hay, số tiền và tài sản bị mất có giá trị hơn 5 tỷ đồng. Nhật Kim Anh cho biết thêm, cô không bao giờ hoài nghi người thân là chủ mưu vụ trộm, bởi vì: “Nếu là người thân thì họ sẽ ra tay lúc tôi đang đi nước ngoài hơn 25 ngày, chứ không đợi đến thời điểm tôi về nước để trộm cắp".

Theo thông tin được hé lộ trước đó, ngày 14/7 vừa qua, khi đang trên đường từ Cần Thơ về TP. Hồ Chí Minh, Nhật Kim Anh phát hiện nhà bị trộm đột nhập thông qua camera. Sau khi trích xuất camera, toàn bộ quá trình kẻ trộm vào nhà phá két sắt lấy tài sản cũng được ghi lại. Những hình ảnh đầu tiên của thủ phạm đã hé lộ qua clip được cô công khai trên trang cá nhân.

ca si nhat kim anh 2
Hiện trường vụ trộm tại biệt thự của nữ ca sĩ ở Bình Chánh - Ảnh: FBNV

Hiện tại, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra. Mọi người hi vọng Nhật Kim Anh sẽ sớm lấy lại tài sản bị mất.

Từ vụ Nhật Kim Anh bị trộm lấy cắp hơn 5 tỷ, Phi Thanh Vân mách 'bí kíp' giữ của

Từ vụ Nhật Kim Anh bị trộm lấy cắp hơn 5 tỷ, Phi Thanh Vân mách 'bí kíp' giữ của

Phi Thanh Vân vừa gửi lời chia buồn đến Nhật Kim Anh. Bà mẹ đơn thân cũng đưa ra lời khuyên giúp bảo vệ tài sản trước bọn trộm.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhật Kim Anh Nhật Kim Anh bị trộm

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 2 giờ 10 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 5 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026