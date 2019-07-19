Không để chuyện riêng ảnh hưởng công việc chung, ca sĩ Nhật Kim Anh cố gắng lấy lại tinh thần, trở lại trường quay. Dù vậy, cô vẫn chưa hết bàng hoàng, lo lắng sau vụ trộm.

Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng làng giải trí vẫn chưa hết chấn động vụ ca sĩ Nhật Kim Anh bị trộm lấy đi khối tài sản hơn 5 tỷ đồng. Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chia buồn với nữ ca sĩ.

Sau vài ngày tạm ngưng hết mọi hoạt động để làm việc với cơ quan chức năng, Nhật Kim Anh đã trở lại làm việc. Không muốn chuyện cá nhân ảnh hưởng đến mọi người, bà mẹ một con nén buồn để trở lại phim trường, hoàn thành bộ phim đang quay.

Vài ngày sau vụ trộm, nữ ca sĩ vẫn chưa hết bàng hoàng - Ảnh: Zing

Tại đây, cô đã chia sẻ thêm vụ việc. Nói về tâm trạng lúc phát hiện nhà bị lục lọi bừa bộn, két sắt bị phá nát khi xem qua camera, Nhật Kim Anh cho biết cô bủn rủn hết tay chân. Cô đã gọi cho bảo vệ chung cư nhưng không được. "Toàn bộ tiền mặt trong két sắt là tiền hàng chưa trả. Ngoài ra còn nhiều tài sản khác”, cô tiết lộ thêm trên Zing.

Clip Nhật Kim Anh chia sẻ sau vụ việc - Nguồn: Zing

Cô cho hay, số tiền và tài sản bị mất có giá trị hơn 5 tỷ đồng. Nhật Kim Anh cho biết thêm, cô không bao giờ hoài nghi người thân là chủ mưu vụ trộm, bởi vì: “Nếu là người thân thì họ sẽ ra tay lúc tôi đang đi nước ngoài hơn 25 ngày, chứ không đợi đến thời điểm tôi về nước để trộm cắp".

Theo thông tin được hé lộ trước đó, ngày 14/7 vừa qua, khi đang trên đường từ Cần Thơ về TP. Hồ Chí Minh, Nhật Kim Anh phát hiện nhà bị trộm đột nhập thông qua camera. Sau khi trích xuất camera, toàn bộ quá trình kẻ trộm vào nhà phá két sắt lấy tài sản cũng được ghi lại. Những hình ảnh đầu tiên của thủ phạm đã hé lộ qua clip được cô công khai trên trang cá nhân.

Hiện trường vụ trộm tại biệt thự của nữ ca sĩ ở Bình Chánh - Ảnh: FBNV

Hiện tại, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra. Mọi người hi vọng Nhật Kim Anh sẽ sớm lấy lại tài sản bị mất.

Từ vụ Nhật Kim Anh bị trộm lấy cắp hơn 5 tỷ, Phi Thanh Vân mách 'bí kíp' giữ của Phi Thanh Vân vừa gửi lời chia buồn đến Nhật Kim Anh. Bà mẹ đơn thân cũng đưa ra lời khuyên giúp bảo vệ tài sản trước bọn trộm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-si-nhat-kim-anh-he-lo-them-chi-tiet-bat-ngo-vu-trom-pha-banh-ket-sat-lay-hon-5-ty-331630.html