Từ vụ Nhật Kim Anh bị trộm lấy cắp hơn 5 tỷ, Phi Thanh Vân mách 'bí kíp' giữ của

Hậu trường 18/07/2019 15:48

Phi Thanh Vân vừa gửi lời chia buồn đến Nhật Kim Anh. Bà mẹ đơn thân cũng đưa ra lời khuyên giúp bảo vệ tài sản trước bọn trộm.

Những ngày qua, dư luận vẫn không ngừng xôn xao về việc kẻ trộm đột nhập vào biệt thự của ca sĩ Nhật Kim Anh và lấy đi số tài sản có giá trị hơn 5 tỷ. Chỉ vỏn vẹn trong vòng 20 phút, kẻ xấu đã phá két sắt và "vét sạch" tài sản mà nữ ca sĩ tích cóp suốt 10 năm. Vụ việc khiến Nhật Kim Anh khá sốc, thậm chí cô phải hủy toàn bộ show diễn và chương trình đã nhận lời tham gia.

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Sự việc xảy ra tại căn biệt thự Nhật Kim Anh mới mua tại Bình Chánh - Ảnh: FBNV
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Hiện trường vụ trộm - Ảnh: FBNV

Mới đây, Phi Thanh Vân đã gửi lời chia buồn đến đàn em, hi vọng nữ ca sĩ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Bà mẹ đơn thân viết: "Những việc rủi ro không ai mong muốn đến với mình. Nếu coi là năm xui tháng hạn thì cũng là một hướng làm cho tư duy của mình thoải mái hơn. Chị gái mong em của chị sớm qua khỏi lúc hoạn nạn khó khăn này. Đời người ai cũng có những thăng trầm và mỏi mệt chán nản. Rồi mọi thứ cũng sẽ qua hết. Mạng người là quan trọng, còn người là còn của cải”.

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Phi Thanh Vân khuyên mọi người không nên giữ tài sản có giá trị trong nhà - Ảnh: FBNV

Tiếp đó, Phi Thanh Vân cảnh báo những ai còn đang để đồ quý giá trong nhà như vàng, kim cương, nữ trang và tiền thì khả năng bị trộm sẽ rất cao. Cô khuyên mọi người hãy nhanh chóng gửi vào ngân hàng.

Cô chia sẻ: "Chúng ta gửi ngân hàng, vì mọi giao dịch có thể chuyển khoản online trên điện thoại, trên internet, hoặc ra ngân hàng giao dịch. Một khối lượng vàng lớn cũng nên gửi vào ngân hàng vì khả năng ngân hàng bị cướp cũng thấp hơn rất rất nhiều. Thẻ tín dụng chỉ nên để một khoản đủ chi tiêu, cần gì thì chuyển khoản thêm từ ngân hàng vào, tránh rủi ro thấp nhất".

Chân dài này tiếp tục chứng minh cho suy nghĩ của mình: "Thực tế việc các khu nhà ở có nhiều chú bảo vệ, camera, khóa, két sắt cũng chỉ là phòng chống nhưng nếu đã bị vào tầm ngắm và lên kế hoạch của tội phạm thì cũng không thể cản được hoặc 'hên xui'. Vì vậy nên giảm thiểu rủi ro nhất là chi bằng đừng để nhiều tiền và tài sản giá trị trong nhà".

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Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra vụ việc - Ảnh: FBNV

Sau khi vụ việc xảy ra, Nhật Kim Anh đã nhờ công an vào cuộc điều tra. Đoạn clip về thủ phạm vụ trộm cũng được nữ ca sĩ chia sẻ. 

Nhật Kim Anh sốc, bất ổn tâm lý khi bị trộm tài sản 5 tỷ đồng

Nhật Kim Anh sốc, bất ổn tâm lý khi bị trộm tài sản 5 tỷ đồng

Diễn viên Nhật Kim Anh đang trải qua những ngày buồn, sốc khi bị trộm đột nhập biệt thự, phá két sắt lấy đi số tài sản giá trị.

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Từ khóa:   Nhật Kim Anh Nhật Kim Anh bị trộm diễn viên Phi Thanh Vân

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