Nhật Kim Anh bị trộm 'vét sạch' tài sản, sao Việt hoảng hốt trước cảnh két sắt bị phá tanh bành

Hậu trường 16/07/2019 17:13

Nhiều nghệ sĩ Việt như: Hồng Vân, Quang Hà, Nguyên Vũ, Lương Thế Thành... gửi lời chia buồn khi biết tin ca sĩ Nhật Kim Anh bị trộm vào nhà.

Theo thông tin được chia sẻ, khi đang trên đường từ Cần Thơ về lại TP. Hồ Chí Minh, ca sĩ Nhật Kim Anh phát hiện két sắt trong phòng ngủ bị trộm đột nhập phá hủy qua camera. Kẻ trộm đã lấy đi nhiều tài sản có giá trị ước tính lên đến hơn 5 tỷ đồng bao gồm vàng, kim cương, nữ trang và tiền bạc.

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Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, cô vừa đăng tải loạt ảnh hiện trường vụ trộm kèm chia sẻ: "Rất xin lỗi các bầu show vì vừa qua Kim Anh phải hủy hàng loạt các công việc để lo vụ trộm đột nhập vào nhà Kim Anh. Kim Anh phải làm việc với cơ quan chức năng! Rất mong các anh chị thông cảm cho sự cố này mà Kim Anh không đúng hẹn với các anh chị được. Giờ chỉ mong các anh cơ quan công an giúp Kim Anh tìm ra được thủ phạm".

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Nhật Kim Anh suy sụp khi bị mất số tài sản quá lớn - Ảnh: Internet

Cộng đồng mạng và nhiều bạn bè hoảng hốt khi nhìn hình ảnh két sắt bị trộm phá tanh bành. Nghệ sĩ Hồng Vân thảng thốt: "Khủng khiếp quá em ơi"; Hồ Bích Trâm viết: "Trời ơi trời... dã man"; Lương Thế Thành, Nhật Tinh Anh vào động viên: "Mong em mình sẽ sớm vượt qua chuyện không vui này"; "Thôi coi như của đi thay người đi em".

Đặc biệt, khi ca sĩ Quang Hà thảng thốt: "Trời ơi. Két sắt mà nó bật tanh bành thế kia", Nhật Kim Anh cho biết thêm: "Chỉ vỏn vẹn 20 phút anh ạ. Nó quá chuyên nghiệp".

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Nhìn thấy cảnh này, đồng nghiệp chỉ biết kêu trời vì kẻ trộm quá tinh vi - Ảnh: FBNV
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Nữ ca sĩ cho biết, số tài sản hơn 5 tỷ bị lấy đi chỉ vỏn vẹn trong vòng 20 phút - Ảnh: FBNV

Hiện tại, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra làm rõ. Người hâm mộ hy vọng cơ quan chức năng sẽ sớm tìm được thủ phạm.

Biệt thự của ca sĩ Nhật Kim Anh bị trộm đột nhập, mất số tài sản lên đến 5 tỷ đồng

Biệt thự của ca sĩ Nhật Kim Anh bị trộm đột nhập, mất số tài sản lên đến 5 tỷ đồng

Ca sĩ Nhật Kim Anh vừa thông báo về việc bị trộm đột nhập vào nhà lấy đi nhiều tài sản có giá trị lên đến hàng tỷ đồng.

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