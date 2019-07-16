Theo thông tin được chia sẻ, khi đang trên đường từ Cần Thơ về lại TP. Hồ Chí Minh, ca sĩ Nhật Kim Anh phát hiện két sắt trong phòng ngủ bị trộm đột nhập phá hủy qua camera. Kẻ trộm đã lấy đi nhiều tài sản có giá trị ước tính lên đến hơn 5 tỷ đồng bao gồm vàng, kim cương, nữ trang và tiền bạc.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, cô vừa đăng tải loạt ảnh hiện trường vụ trộm kèm chia sẻ: "Rất xin lỗi các bầu show vì vừa qua Kim Anh phải hủy hàng loạt các công việc để lo vụ trộm đột nhập vào nhà Kim Anh. Kim Anh phải làm việc với cơ quan chức năng! Rất mong các anh chị thông cảm cho sự cố này mà Kim Anh không đúng hẹn với các anh chị được. Giờ chỉ mong các anh cơ quan công an giúp Kim Anh tìm ra được thủ phạm".

Nhật Kim Anh suy sụp khi bị mất số tài sản quá lớn - Ảnh: Internet

Cộng đồng mạng và nhiều bạn bè hoảng hốt khi nhìn hình ảnh két sắt bị trộm phá tanh bành. Nghệ sĩ Hồng Vân thảng thốt: "Khủng khiếp quá em ơi"; Hồ Bích Trâm viết: "Trời ơi trời... dã man"; Lương Thế Thành, Nhật Tinh Anh vào động viên: "Mong em mình sẽ sớm vượt qua chuyện không vui này"; "Thôi coi như của đi thay người đi em".