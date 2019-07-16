Biệt thự của ca sĩ Nhật Kim Anh bị trộm đột nhập, mất số tài sản lên đến 5 tỷ đồng

Hậu trường 16/07/2019 14:33

Ca sĩ Nhật Kim Anh vừa thông báo về việc bị trộm đột nhập vào nhà lấy đi nhiều tài sản có giá trị lên đến hàng tỷ đồng.

Vài phút trước, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Nhật Kim Anh đăng tải dòng trạng thái buồn vì bị trộm "viếng thăm": "Từ đầu năm đến giờ sao có thể xui đến như vậy! Cả chục năm tích góp của tôi! Trời ơi".

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Được biết, khi đang trên đường từ Cần Thơ về TP. Hồ Chí Minh, ca sĩ Nhật Kim Anh phát hiện két sắt phòng ngủ bị phá hủy khi quan sát qua camera - Ảnh: FBNV
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Hiện trường vụ trộm được nữ ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân. Số tài sản bị mất có giá trị lớn, lên đến nhiều tỷ đồng - Ảnh: FBNV
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Cô đã trình báo công an vào cuộc điều tra để nhanh chóng tìm ra kẻ trộm - Ảnh: FBNV

Theo thông tin được một số trang báo đăng tải, kẻ trộm đã đột nhập vào biệt thự của nữ ca sĩ phá hủy két sắt và lấy đi số tài sản có giá trị khoảng 5 tỷ đồng gồm nhiều vàng, nhẫn, kim cương và tiền.

Trước đó ít tháng, giọng ca Thà người đừng hứa khoe vừa tậu căn biệt thự sang trọng, rộng 200m2 có giá hàng chục tỷ đồng tại Bình Chánh. Đây là cơ ngơi cô tạo dựng được sau 15 năm tích góp.

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Một góc trong căn biệt thự sang trọng Nhật Kim Anh vừa tậu cách đây ít tháng - Ảnh: FBNV
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Sau vụ việc, cô tạm ngưng mọi hoạt động, hủy nhiều show và mong mọi người thông cảm - Ảnh: FBNV 

Ngay khi biết được thông tin, rất đông đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chia buồn cùng Nhật Kim Anh.

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Tấn Beo, Quang Hà, Cao Thái Sơn... hỏi thăm đồng nghiệp - Ảnh: FBNV

Hiện tại, Nhật Kim Anh đang làm việc với cơ quan chức năng, hi vọng sớm tìm ra được thủ phạm.

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