Ca sĩ Nhật Kim Anh vừa thông báo về việc bị trộm đột nhập vào nhà lấy đi nhiều tài sản có giá trị lên đến hàng tỷ đồng.
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Vài phút trước, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Nhật Kim Anh đăng tải dòng trạng thái buồn vì bị trộm "viếng thăm": "Từ đầu năm đến giờ sao có thể xui đến như vậy! Cả chục năm tích góp của tôi! Trời ơi".
Theo thông tin được một số trang báo đăng tải, kẻ trộm đã đột nhập vào biệt thự của nữ ca sĩ phá hủy két sắt và lấy đi số tài sản có giá trị khoảng 5 tỷ đồng gồm nhiều vàng, nhẫn, kim cương và tiền.
Trước đó ít tháng, giọng ca Thà người đừng hứa khoe vừa tậu căn biệt thự sang trọng, rộng 200m2 có giá hàng chục tỷ đồng tại Bình Chánh. Đây là cơ ngơi cô tạo dựng được sau 15 năm tích góp.
Ngay khi biết được thông tin, rất đông đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chia buồn cùng Nhật Kim Anh.
Hiện tại, Nhật Kim Anh đang làm việc với cơ quan chức năng, hi vọng sớm tìm ra được thủ phạm.