Vài phút trước, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Nhật Kim Anh đăng tải dòng trạng thái buồn vì bị trộm "viếng thăm": "Từ đầu năm đến giờ sao có thể xui đến như vậy! Cả chục năm tích góp của tôi! Trời ơi".

Được biết, khi đang trên đường từ Cần Thơ về TP. Hồ Chí Minh, ca sĩ Nhật Kim Anh phát hiện két sắt phòng ngủ bị phá hủy khi quan sát qua camera - Ảnh: FBNV

Hiện trường vụ trộm được nữ ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân. Số tài sản bị mất có giá trị lớn, lên đến nhiều tỷ đồng - Ảnh: FBNV

Cô đã trình báo công an vào cuộc điều tra để nhanh chóng tìm ra kẻ trộm - Ảnh: FBNV

Theo thông tin được một số trang báo đăng tải, kẻ trộm đã đột nhập vào biệt thự của nữ ca sĩ phá hủy két sắt và lấy đi số tài sản có giá trị khoảng 5 tỷ đồng gồm nhiều vàng, nhẫn, kim cương và tiền.