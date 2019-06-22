Sau khi gay gắt tố chồng cũ cấm cản gặp con trai, Nhật Kim Anh đã 'sụp đổ hoàn toàn'

Giữa ồn ào ly hôn và bị Bửu Lộc gây khó dễ chuyện gặp con, dòng tâm sự mới đây của Nhật Kim Anh khiến người hâm mộ lo lắng.

Hiện tại, dư luận vẫn chưa hết xôn xao trước thông tin Nhật Kim Anh đã ly hôn ông xã Bửu Lộc gần 3 năm trước nhưng mãi đến nay mới công khai. Giọng ca Thà người đừng hứa chia sẻ rằng thời gian gần đây chồng cũ liên tục cấm cản việc cô gặp và vun vén tình cảm với con trai. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cô không thể tiếp tục im lặng.

Hiện Nhật Kim Anh đang làm việc tại Sài Gòn, con trai sống cùng bố và ông bà nội ở Cần Thơ - Ảnh: FBNV Sau khi công khai chuyện hôn nhân đổ vỡ, nữ ca sĩ chịu không ít áp lực từ dư luận. Có lẽ vì điều này mà cô liên tục có những chia sẻ buồn bã trên trang cá nhân. Ít giờ trước, bà mẹ một con tiếp tục khiến mọi người lo lắng khi đăng tải dòng trạng thái vô cùng tâm trạng: "Hụt hẫng... sụp đổ hoàn toàn".

Sau ồn ào ly hôn, Nhật Kim Anh đang cảm thấy hụt hẫng - Ảnh: FBNV Ngay lập tức cô đã nhận được nhiều lời hỏi thăm từ bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ. Nghệ sĩ Hồng Vân lo lắng: "Gì vậy em". Dù không rõ chuyện gì nhưng Kha Ly đã lập tức động viên: "Sao vậy bạn? Cố lên nhé bạn". Diễn viên Kiều Linh nhắn nhủ: "Cố lên em yêu nha". Bên cạnh đó, cô cũng nhận vô số bình luận động viên từ fan: "Dù có chuyện gì cũng cố gắng vượt qua nhé! Mọi người vẫn luôn bên chị! Em tin chuyện gì cũng khó làm khó được chị đâu - cô gái mạnh mẽ của FC"; "Hai ơi chị đừng gục ngã ngay lúc này!!! Hãy như cái tên cho chị 'Mèo Sát Thủ' hãy mạnh mẽ lên cô gái mà em thương"; "Cố gắng lên nha em. Mọi chuyện trên thế giới này đều giải quyết được bằng thương lượng mà"...

Đồng nghiệp và fan gửi lời động viên - Ảnh: FBNV Trước đó ít ngày, khi nghe bạn bè của Bửu Lộc cô vô tâm, bỏ bê con trai cho ông bà nội và chồng cũ, Nhật Kim Anh bức xúc lên tiếng cảnh cáo. Cô viết: "Anh Bửu Lộc! Anh nên nói bạn bè anh nói chuyện đàng hoàng lại. Tôi đã im lặng suốt 4 năm qua, chịu tất cả điều tiếng để cho con tôi có đủ cha lẫn mẹ và con có hình ảnh tốt về cha mẹ của nó… Anh mà còn ép tôi thì anh đừng trách tôi up quyết định của tòa và những bằng chứng bất lợi về anh". Bị vợ cũ tố cáo, Bửu Lộc vẫn không có bất cứ động thái gì. Anh vô tư khoe ảnh cùng con trai đi chơi - Ảnh: FBNV Nhật Kim Anh từng tuyên bố sẽ nộp đơn lên tòa yêu cầu chia thời gian nuôi con trai nếu chồng cũ vẫn không thay đổi, ngăn cấm cô gặp con. Người hâm mộ hi vọng cặp đôi có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau để mọi chuyện được giải quyết êm đẹp.

Được bênh vực dù bị Nhật Kim Anh tố đủ điều, Bửu Lộc nói một câu khiến ai cũng rưng rưng Chồng cũ Nhật Kim Anh cho biết, gia đình sẽ không đính chính hay giải thích thêm về chuyện ly hôn. Theo anh, càng làm lớn chuyện thì người khổ nhất là bé Tin.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-khi-gay-gat-to-chong-cu-cam-can-gap-con-trai-nhat-kim-anh-da-sup-do-hoan-toan-328858.html