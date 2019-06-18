Được bênh vực dù bị Nhật Kim Anh tố đủ điều, Bửu Lộc nói một câu khiến ai cũng rưng rưng

Giọng ca Thà người đừng hứa cho biết cô im lặng suốt thời gian dài là vì muốn cuộc sống của con trai không bị xáo trộn bởi chuyện người lớn. Hiện tại vì chồng cũ nhiều lần cấm cản cô gặp gỡ, thân thiết với con trai nên cô mới công khai tất cả.

Sau nhiều đồn đoán, đầu tháng 6 vừa qua, Nhật Kim Anh khiến làng giải trí Việt bàng hoàng khi cho biết đã ly hôn với ông xã Bửu Lộc. Thực tế, cặp đôi đã "đường ai nấy đi" từ khoảng 3 năm trước.

Giữa ồn ào này, Bửu Lộc chưa một lần lên tiếng giải thích hay đính chính. Anh vẫn vô tư đăng ảnh đưa con trai đi chơi, mua sắm trên trang cá nhân.

Bửu Lộc khoe ảnh đưa con trai cưng đi chơi - Ảnh: FBNV

Nhìn hình ảnh này, một dân mạng cảm thán: "Gà trống nuôi con. Vậy mà có một số loại người không hiểu chuyện nói này nói nọ... Người làm trời nhìn".

Dưới bình luận này, Bửu Lộc lập tức trần tình. Theo đó, anh không muốn bất kỳ ai trong gia đình nói thêm về vấn đề này vì không muốn con trai sau này phải khổ vì chuyện của bố mẹ.

Bửu Lộc cho biết sẽ không đính chính những lời tố cáo của vợ cũ vì sợ con trai sẽ khổ - Ảnh: FBNV

Anh giãi bày: "Cảm ơn HC đã bênh vực, nhưng thôi, họ chưa nghĩ thấu họ nói gì cũng được. Quan trọng là lương tâm, Bửu Lộc cũng không muốn bất kỳ ai trong gia đình mình nói hay đính chính thêm điều gì cả. Hãy cứ thản nhiên mà sống với đúng lương tâm của mình. Mong HC hiểu cho Bửu Lộc! Mọi việc đều đã được an bày. Càng gây thêm nhiều việc, người khổ nhất là Tin sau này".

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Nhật Kim Anh cùng Bửu Lộc dẫn con trai đến mừng tuổi ông bà nội - Ảnh: FBNV

Mới đây, Nhật Kim Anh đã lên tiếng cảnh cáo chồng cũ khi nghe được những lời nói không hay về mình. Người hâm mộ hi vọng cả hai sẽ đưa ra một giải pháp hợp lý nhất vì con trai.