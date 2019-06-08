Bị tố gây khó dễ chia cách tình mẹ con, chồng cũ Nhật Kim Anh có hành động bất ngờ

Hậu trường 08/06/2019 13:47

Hiện tại, công chúng đang rất quan tâm đến cuộc sống của Nhật Kim Anh và chồng cũ sau khi công khai chuyện ly hôn.

Thông tin Nhật Kim Anh và ông xã Bửu Lộc ly hôn được tiết lộ khiến công chúng bàng hoàng, tiếc nuối. Dù đã chia tay được gần 3 năm nhưng đến hiện tại, giọng ca Thà người đừng hứa mới công khai. Cô quyết im lặng vì muốn cho con cuộc sống bình yên, không xáo trộn vì chuyện của ba mẹ. Tuy nhiên, do bức xúc chồng cũ nhiều lần gây trở ngại chuyện mình gặp con, Nhật Kim Anh đã quyết nói hết mọi chuyện.

Bị tố gây khó dễ chia cách tình mẹ con, chồng cũ Nhật Kim Anh có hành động bất ngờ - Ảnh 1
Nhật Kim Anh tuyên bố, nếu Bửu Lộc tiếp tục gây cản trở việc gặp con thì cô sẽ nộp đơn yêu cầu chia thời gian chăm bé - Ảnh: FBNV

Sau khi chia sẻ chuyện bị chồng cũ không cho tiếp xúc với con trai, Nhật Kim Anh càng khiến công chúng xót xa khi đăng dòng trạng thái gọi tên con với nỗi nhớ da diết.

Bị tố gây khó dễ chia cách tình mẹ con, chồng cũ Nhật Kim Anh có hành động bất ngờ - Ảnh 2
Nhật Kim Anh gây xúc động khi gọi tên con: 'Mẹ nhớ Tin lắm, Tin có nhớ mẹ không' - Ảnh: FBNV

Giữa lúc bị vợ cũ tố, Bửu Lộc vẫn không có bất cứ động thái nào giải thích, đính chính. Ngược lại, anh bỏ ngoài tai những lời bàn tán và vô tư khoe ảnh đưa con trai đi cắt tóc và chú thích ngọt ngào: "Ngày mưa, anh em tút lại vẻ đẹp trai tí xíu. Chuẩn bị đón Tết Đoan Ngọ".

Bị tố gây khó dễ chia cách tình mẹ con, chồng cũ Nhật Kim Anh có hành động bất ngờ - Ảnh 3
Bửu Lộc khoe ảnh đưa con trai đi cắt tóc, chụp ảnh tự sướng tình cảm - Ảnh: FBNV
Bị tố gây khó dễ chia cách tình mẹ con, chồng cũ Nhật Kim Anh có hành động bất ngờ - Ảnh 4
Cậu bé được khen vì ngoan ngoãn, đáng yêu - Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, hình ảnh cậu nhóc đáng yêu, kháu khỉnh nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Bên cạnh những lời khen dành cho bé Tin, nhiều fan bày tỏ sự tiếc nuối và hi vọng cặp đôi có thể tái hợp.

Bị tố gây khó dễ chia cách tình mẹ con, chồng cũ Nhật Kim Anh có hành động bất ngờ - Ảnh 5
Được khuyến khích tái hợp, anh không trả lời mà chỉ để lại icon mặt buồn - Ảnh: FBNV

“Mong gia đình sẽ sớm đoàn tụ và hạnh phúc”; “Hai anh chị đẹp đôi mà sao không nắm tay đi cuối con đường để cho Tin có mẹ có cha”; “Dù đẹp, dù giàu sang hay như thế nào đi nữa thì gia đình tan vỡ người tổn thương nhất là con. Sao 2 em không vì con mà chấp nhận sống với nhau, để con có đầy đủ ba mẹ, đừng để con sống xa mẹ tội lắm. Chúng ta người lớn thì chấp nhận hy sinh để con trẻ có đầy đủ”…

Trước sự mong mỏi của fan, Bửu Lộc không bình luận gì mà chỉ thả icon mặt buồn. 

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Từ khóa:   Nhật Kim Anh chồng cũ Nhật Kim Anh

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