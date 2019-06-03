Quyết im lặng để giấu kín nỗi buồn hôn nhân tan vỡ vì con trai, nhưng cuối cùng Nhật Kim Anh không thể chịu đựng được nữa.

Hôm qua (2/6), làng giải trí Việt bàng hoàng trước thông tin ca sĩ Nhật Kim Anh và chồng đã chính thức "đường ai nấy đi". Tổ chức hôn lễ vào năm 2014, những tưởng hạnh phúc của họ sẽ bền lâu khi cậu con trai kháu khỉnh chào đời, thế nhưng cuộc sống không như mơ. Sau khi để tình trạng "độc thân" trên trang cá nhân thì trong một cuộc phỏng vấn mới đây, nữ ca sĩ đã bình tâm để nói rõ mọi chuyện. Cô tiết lộ, đến hiện tại cô đã ly hôn gần 3 năm. Trước đó, Nhật Kim Anh im lặng là vì muốn cho con một cuộc sống bình yên, không muốn bé bị ảnh hưởng vì chuyện của bố mẹ. Tuy nhiên hiện tại, cô không còn đủ sức chịu đựng nữa.

Nhật Kim Anh và ông xã Bửu Lộc ly hôn sau 2 năm chung sống vì bất đồng trong suy nghĩ và quan điểm sống. Tuy nhiên, cô quyết định giấu kín mọi chuyện vì con trai còn quá nhỏ - Ảnh: FBNV Giọng ca Thà người đừng hứa bức xúc vì nhiều lần chồng cũ không muốn cho cô gặp và gần gũi với con trai. Nhật Kim Anh chia sẻ trên Helino: "Lúc đầu tôi nghĩ vì con còn bé quá nên tôi muốn giữ kín chuyện này, vì tôi muốn tốt cho con, không nỡ để con phải chịu thiệt thòi từ cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bố mẹ. Anh Lộc bắt đầu không muốn cho tôi gần gũi con mình nữa, những ngày khai giảng hay bế giảng của con trai, tôi cũng đều không được biết, thậm chí tên của tôi cũng không được đăng ký tại trường học để có thể đưa đón con đi học. Chỉ khi có mặt của ông bà nội hoặc anh Lộc đi cùng, tôi mới được phép đón con. Đến cả hè tôi muốn đưa con lên Sài Gòn để đi đây đi đó hay về thăm ngoại chỉ một, hai ngày thôi, anh cũng không đồng ý".

Cô cho biết, nếu chồng cũ vẫn không cho con trai lên Sài Gòn thăm mẹ vào dịp lễ, Tết và những lúc không bận lịch học, cô sẽ làm đơn yêu cầu chia ngày nuôi con - Ảnh: FBNV Cô cho biết, trước đó có rất nhiều người không biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện đã vào trang cá nhân của cô chửi bới đủ điều. Họ cho rằng vì ham mê danh vọng, cuộc sống xa hoa mà Nhật Kim Anh bỏ bê con nhỏ không lo nên có cái nhìn khiếm nhã về cô. Đâu ai biết rằng, nữ ca sĩ phải lao vào công việc để quên đi nỗi nhớ con da diết. Nhật Kim Anh bên gia đình chồng và con trai dịp Tết Nguyên đán 2019 vừa qua - Ảnh: FBNV Nói về mối quan hệ với gia đình chồng sau chia tay, Nhật Kim Anh cho biết mọi chuyện đã ổn. Gần 3 năm trôi qua nhưng ba mẹ chồng rất yêu thương cô, thậm chí nhiều hơn trước.

Diễn viên Nhật Kim Anh đã ly hôn Hôn nhân của người đẹp phim 'Cuộc chiến hoa hồng' và ông xã người Cần Thơ tên Bửu Lộc đã đổ vỡ. Hiện cô làm mẹ đơn thân.

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