Bị đồn nghỉ hát vì quá giàu, Nhật Kim Anh bức xúc: 'Sao nỡ đạp chén cơm của em’

Hậu trường 20/03/2019 17:00

Trước những tin đồn thất thiệt, ca sĩ Nhật Kim Anh tỏ thái độ khó chịu. Cô phủ nhận thông tin nghỉ ca hát vì giàu.

Cách đây không lâu, ca sĩ Nhật Kim Anh khiến mọi người trầm trồ ngưỡng mộ khi đăng tải loạt hình ảnh về căn biệt thự mới mua rộng 200m2. Chân dài này vui mừng tiết lộ đây là thành quả nhờ cật lực lao động và tích lũy suốt 15 năm.

Thế nhưng vui mừng chưa bao lâu, Nhật Kim Anh lại bị anti-fan tung một số tin đồn không đúng về mình. Mới đây, nữ ca sĩ tỏ thái độ không hài lòng và lên tiếng đính chính trên trang Facebook cá nhân.

Bị đồn nghỉ hát vì quá giàu, Nhật Kim Anh bức xúc: 'Sao nỡ đạp chén cơm của em’ - Ảnh 1
Giữa tháng 3 vừa qua, Nhật Kim Anh khoe loạt ảnh tân gia nhà mới - Ảnh: FBNV
Bị đồn nghỉ hát vì quá giàu, Nhật Kim Anh bức xúc: 'Sao nỡ đạp chén cơm của em’ - Ảnh 2
Căn hộ mới của nữ ca sĩ khá rộng rãi... 
Bị đồn nghỉ hát vì quá giàu, Nhật Kim Anh bức xúc: 'Sao nỡ đạp chén cơm của em’ - Ảnh 3
... khuôn viên thoáng mát, có hồ cá lớn - Ảnh: FBNV
Bị đồn nghỉ hát vì quá giàu, Nhật Kim Anh bức xúc: 'Sao nỡ đạp chén cơm của em’ - Ảnh 4
Bên trong được thiết kế theo phong cách sang trọng, tinh tế - Ảnh: FBNV

Cô viết: “Nhà em chỉ nhỏ nhoi đơn giản là chốn thanh tịnh thôi. Em chưa bao giờ công khai nhà em 10 tỷ đồng hay mấy chục tỷ nên mấy anh chị bớt đồn đoán giúp. Em không giàu như những người khác, nhà xe hàng chục tỷ, trăm tỷ đâu. Sau bao năm em ở nhà chung cư thì nay em mới có một căn nhà tạm gọi là riêng và đãi bữa tiệc ấm áp để gia đình bạn bè mừng thôi. Cảm ơn các anh chị đã đề cao em nhé.

Các anh chị làm ơn đừng đi đồn em giàu quá nghỉ hát, tội nghiệp em lắm. Sao các bạn lại nỡ đạp chén cơm của em như vậy, để em kiếm cơm mưu sinh nha".

Trước đó, cô nàng gặp không ít rắc rối khi bị tung tin đồn thất thiệt. Vào năm 2017, chân dài này vướng nghi án đã ly hôn chồng sau thời gian chung sống.

Bị đồn nghỉ hát vì quá giàu, Nhật Kim Anh bức xúc: 'Sao nỡ đạp chén cơm của em’ - Ảnh 5
Hình ảnh được Nhật Kim Anh chia sẻ vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua - Ảnh: FBNV
Bị đồn nghỉ hát vì quá giàu, Nhật Kim Anh bức xúc: 'Sao nỡ đạp chén cơm của em’ - Ảnh 6
Cô phủ nhận tin đồn ly hôn và cho biết không thường xuyên cập nhật hình ảnh và tin tức về chồng con là do công việc bận rộn - Ảnh: FBNV

Dù ngay sau đó, Nhật Kim Anh đã lên tiếng phủ nhận nhưng thông tin sai lệch này cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của nữ ca sĩ.

Nhật Kim Anh bị lừa 50 triệu: 'Ở nhà cũng bị lừa'

Nhật Kim Anh bị lừa 50 triệu: 'Ở nhà cũng bị lừa'

Nhiều cư dân mạng và bạn bè lo lắng khi ca sĩ Nhật Kim Anh bị lừa tiền dù lúc đó cô đang ở nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Nhật Kim Anh

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 50 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 5 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 14 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 8 giờ 14 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 9 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 10 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026