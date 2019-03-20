Trước những tin đồn thất thiệt, ca sĩ Nhật Kim Anh tỏ thái độ khó chịu. Cô phủ nhận thông tin nghỉ ca hát vì giàu.

Cách đây không lâu, ca sĩ Nhật Kim Anh khiến mọi người trầm trồ ngưỡng mộ khi đăng tải loạt hình ảnh về căn biệt thự mới mua rộng 200m2. Chân dài này vui mừng tiết lộ đây là thành quả nhờ cật lực lao động và tích lũy suốt 15 năm. Thế nhưng vui mừng chưa bao lâu, Nhật Kim Anh lại bị anti-fan tung một số tin đồn không đúng về mình. Mới đây, nữ ca sĩ tỏ thái độ không hài lòng và lên tiếng đính chính trên trang Facebook cá nhân.

Giữa tháng 3 vừa qua, Nhật Kim Anh khoe loạt ảnh tân gia nhà mới - Ảnh: FBNV Căn hộ mới của nữ ca sĩ khá rộng rãi... ... khuôn viên thoáng mát, có hồ cá lớn - Ảnh: FBNV Bên trong được thiết kế theo phong cách sang trọng, tinh tế - Ảnh: FBNV Cô viết: “Nhà em chỉ nhỏ nhoi đơn giản là chốn thanh tịnh thôi. Em chưa bao giờ công khai nhà em 10 tỷ đồng hay mấy chục tỷ nên mấy anh chị bớt đồn đoán giúp. Em không giàu như những người khác, nhà xe hàng chục tỷ, trăm tỷ đâu. Sau bao năm em ở nhà chung cư thì nay em mới có một căn nhà tạm gọi là riêng và đãi bữa tiệc ấm áp để gia đình bạn bè mừng thôi. Cảm ơn các anh chị đã đề cao em nhé. Các anh chị làm ơn đừng đi đồn em giàu quá nghỉ hát, tội nghiệp em lắm. Sao các bạn lại nỡ đạp chén cơm của em như vậy, để em kiếm cơm mưu sinh nha".

Trước đó, cô nàng gặp không ít rắc rối khi bị tung tin đồn thất thiệt. Vào năm 2017, chân dài này vướng nghi án đã ly hôn chồng sau thời gian chung sống. Hình ảnh được Nhật Kim Anh chia sẻ vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua - Ảnh: FBNV Cô phủ nhận tin đồn ly hôn và cho biết không thường xuyên cập nhật hình ảnh và tin tức về chồng con là do công việc bận rộn - Ảnh: FBNV Dù ngay sau đó, Nhật Kim Anh đã lên tiếng phủ nhận nhưng thông tin sai lệch này cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của nữ ca sĩ.

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