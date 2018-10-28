Diện váy sexy khoe ngực 'khủng', Nhật Kim Anh ngã sõng soài trên thảm đỏ

Nhật Kim Anh khiến mọi người bị một phen hú vía khi vấp ngã dúi dụi ngay trên thảm đỏ vì diện váy cầu kỳ và vướng giày cao gót.

Tối qua (27/10), lễ khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội (HANIFF) lần 5 đã chính thức diễn ra. Đây là sự kiện quy mô và được mong đợi nhất nhì trong năm nên thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả và nghệ sĩ mọi vùng miền. Buổi lễ gần như quy tụ đủ các diễn viên nổi tiếng nhất của màn ảnh Việt.

Trong một sự kiện lớn như thế này, ai cũng chọn cho mình bộ cánh lộng lẫy nhất để trở nên thật nổi bật. Giữa hàng loạt mỹ nhân đình đám có mặt tại thảm đỏ HANIFF, tâm điểm chú ý của công chúng và truyền thông bất ngờ đổ dồn về Nhật Kim Anh khi cô nàng có pha "vồ ếch" bất ngờ. Nữ diễn viên chọn cho mình chiếc đầm lộng lẫy, khoét sâu khoe ngực "khủng" cùng đôi vai trần gợi cảm. Thế nhưng chiếc váy dài quá gót khiến cô ngã sõng soài.

Nhật Kim Anh chọn cho mình chiếc váy dài lộng lẫy và nổi bật khi tham gia sự kiện tại Hà Nội - Ảnh: Internet

Thế nhưng nữ diễn viên rất không may khi váy bị vướng vào giày khiến cô ngã ngay trên thảm đỏ - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, cô được nhân viên và các nghệ sĩ đến giúp đỡ - Ảnh: Intetnet

Nhật Kim Anh rạng ngời livestream trước khi bước lên thảm đỏ - Ảnh: Internet

Cô chọn chiếc váy khoét sâu khoe ngực đầy cùng bờ vai quyến rũ - Ảnh: Internet

Trước Nhật Kim Anh, hàng loạt nghệ sĩ cũng gặp sự cố tương tự khi đang trình diễn trên sân khấu.

Minh Hằng từng có pha té đau điếng thế này khi đang diễn cùng vũ đoàn - Ảnh: Internet

Đông Nhi ngã sõng soài khi đang hát cực sung trên sân khấu - Ảnh: Internet

Cú 'vồ ếch' đau điếng của diva Thanh Lam khiến khán giả thót tim - Ảnh: Internet

Hương Tràm ngã sấp mặt và phải nhờ sự giúp đỡ của vũ đoàn để đứng dậy - Ảnh: Internet

Chi Pu từng dính 'phốt' ngã nhào khi đang trình diễn - Ảnh: Internet

Nhật Kim Anh: 'Có thời gian tôi như bị trầm cảm, cảm thấy ai cũng ghét bỏ mình' "Nhiều lần, tôi tự làm tổn hại đến cơ thể mình. Tôi có đi bác sĩ tâm lí và được chẩn đoán trầm cảm. Khi bị tự kỉ hay cảm thấy bế tắc, người trầm cảm thường có xu hướng làm đau mình. Tôi không kiểm soát được con người mình"- Nhật Kim Anh chia sẻ.

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