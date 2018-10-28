Diện váy sexy khoe ngực 'khủng', Nhật Kim Anh ngã sõng soài trên thảm đỏ

Nhật Kim Anh khiến mọi người bị một phen hú vía khi vấp ngã dúi dụi ngay trên thảm đỏ vì diện váy cầu kỳ và vướng giày cao gót.
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Tối qua (27/10), lễ khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội (HANIFF) lần 5 đã chính thức diễn ra. Đây là sự kiện quy mô và được mong đợi nhất nhì trong năm nên thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả và nghệ sĩ mọi vùng miền. Buổi lễ gần như quy tụ đủ các diễn viên nổi tiếng nhất của màn ảnh Việt.
Trong một sự kiện lớn như thế này, ai cũng chọn cho mình bộ cánh lộng lẫy nhất để trở nên thật nổi bật. Giữa hàng loạt mỹ nhân đình đám có mặt tại thảm đỏ HANIFF, tâm điểm chú ý của công chúng và truyền thông bất ngờ đổ dồn về Nhật Kim Anh khi cô nàng có pha "vồ ếch" bất ngờ. Nữ diễn viên chọn cho mình chiếc đầm lộng lẫy, khoét sâu khoe ngực "khủng" cùng đôi vai trần gợi cảm. Thế nhưng chiếc váy dài quá gót khiến cô ngã sõng soài.
Trước Nhật Kim Anh, hàng loạt nghệ sĩ cũng gặp sự cố tương tự khi đang trình diễn trên sân khấu.