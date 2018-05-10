Nhật Kim Anh nổi trận lôi đình khi nhớ lại chuyện bị tung tin chơi thuốc lắc, đập đá

Hậu trường 10/05/2018 13:59

Nhắc lại chuyện từng bị tung tin chơi ma túy, thuốc lắc… Nhật Kim Anh vẫn còn khá bức xúc.

Nhật Kim Anh không còn là cái tên xa lạ với khán giả cả nước. Không chỉ thành công trong lĩnh vực ca hát, mỹ nhân này còn nhận được nhiều tình cảm yêu mến và sự đón nhận nhiệt tình của công chúng khi tham gia diễn xuất.

Tài năng và thành công là vậy nhưng Nhật Kim Anh cũng không tránh khỏi những thị phi trong showbiz Việt. Mới đây, khi có cuộc nói chuyện với báo chí về vấn đề này, Nhật Kim Anh không giấu được cảm xúc.

Nhật Kim Anh nổi trận lôi đình khi nhớ lại chuyện bị tung tin chơi thuốc lắc, đập đá - Ảnh 1
Nhật Kim Anh chia sẻ về chuyện từng bị tung tin chơi thuốc lắc - Ảnh: Internet

Nhật Kim Anh cho biết, những thông tin tiêu cực ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của cô và gia đình. Nhiều lúc bản thân chỉ muốn sống an phận nhưng nhiều người vẫn cứ thích động chạm đến mình. Nhiều năm làm nghề, dù đã quen với những ồn ào nhưng cô không muốn việc này ảnh hưởng không tốt đến người thân.

Đặc biệt, nữ ca sĩ cũng chia sẻ thêm, bản thân cô là người thẳng thắn, dám làm dám chịu. Nhưng nếu ai dựng chuyện, giao tiếng ác thì họ sẽ phải gánh lấy hậu quả.

Nhật Kim Anh nổi trận lôi đình khi nhớ lại chuyện bị tung tin chơi thuốc lắc, đập đá - Ảnh 2
Hiện tại nhật Kim Anh đang sống hạnh phúc bên chồng con - Ảnh: FBNV

Nhắc về vụ việc bản thân bị tài khoản giả mạo đăng tin tố dùng ma túy, thuốc lắc, Nhật Kim Anh cho biết đã điều tra và tìm được thủ phạm thực sự. Tuy nhiên, người này mong cô bỏ qua và gần như quỳ xuống để xin tha. Do đó, cô đã đồng ý khép lại mọi chuyện.

 

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