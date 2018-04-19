Hình ảnh cá nhân bị kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo, Nhật Kim Anh đăng đàn dằn mặt

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Nhật Kim Anh vừa đăng dòng trạng thái nhắn nhủ fan về hình thức lừa đảo của kẻ xấu. Những người này thường chia sẻ hình ảnh chụp chung với cô và bịa chuyện đang có mối quan hệ thân thiết với nữ ca sĩ, sau đó lợi dùng lòng tin của người hâm mộ để lừa tiền. Bên cạnh đó, Nhật Kim Anh cũng gửi lời cảnh cáo đến những người lợi dụng hình ảnh của cô để làm việc xấu.

Nhật Kim Anh thông báo về hình thức lừa đảo tinh vi của kẻ xấu với người hâm mộ - Ảnh: FBNV

Giọng ca Thà người đừng hứa viết: "Thông báo toàn thể FC Mèo sát thủ. Nhật Kim Anh không nhờ ai thu tiền làm áo FC và càng không kêu gọi thu tiền tổ chức sinh nhật nhé. Có một số bạn hiện giờ đang trà trộn vào FC kết thân, thấy Nhật Kim Anh đi hát ở đâu cũng tới xin chụp hình, rồi mang những hình ảnh ấy nói là thân với Nhật Kim Anh dụ dỗ lừa gạt trộm cắp của rất nhiều người khác. Mong mọi người tỉnh táo đừng bị lừa nhé. Nhắc nhẹ: Nếu các em còn đi lừa FC của chị thì đừng trách chị đăng hình các em lên Facebook công khai nhé".