Hình ảnh cá nhân bị kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo, Nhật Kim Anh đăng đàn dằn mặt

Hậu trường 19/04/2018 11:27

Nhật Kim Anh vừa lên tiếng cảnh cáo những người đã và đang có ý định dùng hình ảnh của cô để lừa đảo.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Nhật Kim Anh vừa đăng dòng trạng thái nhắn nhủ fan về hình thức lừa đảo của kẻ xấu. Những người này thường chia sẻ hình ảnh chụp chung với cô và bịa chuyện đang có mối quan hệ thân thiết với nữ ca sĩ, sau đó lợi dùng lòng tin của người hâm mộ để lừa tiền. Bên cạnh đó, Nhật Kim Anh cũng gửi lời cảnh cáo đến những người lợi dụng hình ảnh của cô để làm việc xấu.

Hình ảnh cá nhân bị kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo, Nhật Kim Anh đăng đàn dằn mặt - Ảnh 1
Nhật Kim Anh thông báo về hình thức lừa đảo tinh vi của kẻ xấu với người hâm mộ - Ảnh: FBNV

Giọng ca Thà người đừng hứa viết: "Thông báo toàn thể FC Mèo sát thủ. Nhật Kim Anh không nhờ ai thu tiền làm áo FC và càng không kêu gọi thu tiền tổ chức sinh nhật nhé. Có một số bạn hiện giờ đang trà trộn vào FC kết thân, thấy Nhật Kim Anh đi hát ở đâu cũng tới xin chụp hình, rồi mang những hình ảnh ấy nói là thân với Nhật Kim Anh dụ dỗ lừa gạt trộm cắp của rất nhiều người khác. Mong mọi người tỉnh táo đừng bị lừa nhé. Nhắc nhẹ: Nếu các em còn đi lừa FC của chị thì đừng trách chị đăng hình các em lên Facebook công khai nhé".

Hình ảnh cá nhân bị kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo, Nhật Kim Anh đăng đàn dằn mặt - Ảnh 2
Nữ ca sĩ cũng thẳng thắn đưa ra lời cảnh cáo rằng nếu còn dám lừa đảo fan thì cô sẽ đăng hình lên Facebook - Ảnh: FBNV

Ít phút sau khi đăng tải, bài viết của Nhật Kim Anh đã nhận được sự quan tâm không nhỏ của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành vi lừa đảo này.

Hình ảnh cá nhân bị kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo, Nhật Kim Anh đăng đàn dằn mặt - Ảnh 3

Hình ảnh cá nhân bị kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo, Nhật Kim Anh đăng đàn dằn mặt - Ảnh 4
Dưới bình luận, một số người cho biết đã bị kẻ xấu lợi dụng về tiền bạc - Ảnh: FBNV
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Từ khóa:   Nhật Kim Anh ca sĩ Nhật Kim Anh

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