Nhật Kim Anh khiến fan lo lắng khi thông báo tình hình sức khỏe xuống cấp, phải vào viện điều trị xương sau hàng loạt ồn ào về đời tư.
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Thời gian gần đây, Nhật Kim Anh vướng phải khá nhiều lùm xùm trong chuyện đời tư. Khi tin đồn ly hôn với chồng đại gia còn chưa lắng xuống thì nữ ca sĩ lại gây chú ý khi lời qua tiếng lại với diễn viên Lê Bê La về quy trình nuôi và lấy yến sào. Chưa hết, mới đây Nhật Kim Anh tiếp tục mất ăn mất ngủ vì bị tung tin qua lại với một đạo diễn nổi tiếng trong showbiz.
Trước thông tin này, giọng ca Đoạn Đường Vắng vô cùng bức xúc và đăng tải một bài chia sẻ cực đanh thép trên trang cá nhân. Nhật Kim Anh cảm thấy mệt mỏi khi vừa bận kiếm tiền vừa phải đi đối phó với những tin đồn thất thiệt. Cách đây không lâu, người đẹp khiến fan lo lắng khi phải vào bệnh viện điều trị xương do làm việc quá sức.