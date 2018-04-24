Nhật Kim Anh nhập viện sau khi bị tung tin ngoại tình với một đạo diễn nổi tiếng

Hậu trường 24/04/2018 12:00

Nhật Kim Anh khiến fan lo lắng khi thông báo tình hình sức khỏe xuống cấp, phải vào viện điều trị xương sau hàng loạt ồn ào về đời tư.

Thời gian gần đây, Nhật Kim Anh vướng phải khá nhiều lùm xùm trong chuyện đời tư. Khi tin đồn ly hôn với chồng đại gia còn chưa lắng xuống thì nữ ca sĩ lại gây chú ý khi lời qua tiếng lại với diễn viên Lê Bê La về quy trình nuôi và lấy yến sào. Chưa hết, mới đây Nhật Kim Anh tiếp tục mất ăn mất ngủ vì bị tung tin qua lại với một đạo diễn nổi tiếng trong showbiz.

Trước thông tin này, giọng ca Đoạn Đường Vắng vô cùng bức xúc và đăng tải một bài chia sẻ cực đanh thép trên trang cá nhân. Nhật Kim Anh cảm thấy mệt mỏi khi vừa bận kiếm tiền vừa phải đi đối phó với những tin đồn thất thiệt. Cách đây không lâu, người đẹp khiến fan lo lắng khi phải vào bệnh viện điều trị xương do làm việc quá sức. 

Nhật Kim Anh nhập viện sau khi bị tung tin ngoại tình với một đạo diễn nổi tiếng - Ảnh 1
Nhật Kim Anh vào viện điều trị xương khiến fan lo lắng - Ảnh: FBNV
Nhật Kim Anh nhập viện sau khi bị tung tin ngoại tình với một đạo diễn nổi tiếng - Ảnh 2
Nhật Kim Anh bức xúc vì bị đồn ngoại tình với một đạo diễn - Ảnh: FBNV
Nhật Kim Anh nhập viện sau khi bị tung tin ngoại tình với một đạo diễn nổi tiếng - Ảnh 3
Thời gian này, Nhật Kim Anh liên tục vướng phải scandal từ trên trời rơi xuống - Ảnh: FBNV
Nhật Kim Anh nói gì khi bị tố cặp bồ với đạo diễn nổi tiếng trong showbiz?

Nhật Kim Anh nói gì khi bị tố cặp bồ với đạo diễn nổi tiếng trong showbiz?

Nữ diễn viên Nhật Kim Anh vô cùng bức xúc khi bị tố cặp bồ với một đạo diễn nổi tiếng trong showbiz Việt.

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