Xót xa khi biết nguyên nhân thực sự khiến Nhật Kim Anh giấu kín chuyện hôn nhân đổ vỡ

Hậu trường 02/06/2019 09:35

Thông tin nữ ca sĩ Nhật Kim Anh ly hôn chồng sau 5 năm chung sống đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nhật Kim Anh và ông xã Bửu Lộc tổ chức đám cưới vào cuối năm 2014. Cặp đôi có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Năm 2017, cuộc hôn nhân của cô bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Tuy nhiên thời điểm đó, Nhật Kim Anh một mực phủ nhận và cho biết vì bận rộn với công việc nên cô ít chia sẻ về gia đình.

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Nhật Kim Anh và chồng từng vướng phải tin đồn hôn nhân rạn nứt - Ảnh: Internet

Mới đây, Nhật Kim Anh bất ngờ gây hoang mang khi thay đổi tình trạng hôn nhân trên Facebook sang độc thân. Nhiều người cho rằng hôn nhân của cô và ông xã Bửu Lộc đang gặp trục trặc. Khoảng thời gian gần đây, trang cá nhân của nữ ca sĩ không hề xuất hiện hình ảnh chụp cùng chồng và con trai, thay vào đó là những dòng trạng thái đầy tâm trạng.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên cuộc sống hôn nhân của Nhật Kim Anh gây chú ý. Bởi trước đó có tin đồn cô và chồng thường xuyên xảy ra bất hòa, thậm chí đã “đường ai nấy đi”.

Sau nhiều lần bị đồn đoán, cuối cùng Nhật Kim Anh cũng đã chính thức xác nhận cô và ông xã Bửu Lộc đã ly hôn sau 5 năm chung sống.

Xót xa khi biết nguyên nhân thực sự khiến Nhật Kim Anh giấu kín chuyện hôn nhân đổ vỡ - Ảnh 2
Nữ ca sĩ xác nhận việc ly hôn với truyền thông - Ảnh: Internet

Hiện tại, sức khỏe của Nhật Kim Anh không được tốt nên cô từ chối chia sẻ quá nhiều về việc ly hôn. Tuy nhiên, nữ ca sĩ tiết lộ cuộc sống hôn nhân của cô từ lâu đã “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” nhưng vì sợ ảnh hưởng đến con trai, cô chọn cách im lặng. Ở thời điểm hiện tại, cô quyết định nói ra tất cả vì sự chịu đựng đã đến mức giới hạn.

Xót xa khi biết nguyên nhân thực sự khiến Nhật Kim Anh giấu kín chuyện hôn nhân đổ vỡ - Ảnh 3
Nhật Kim Anh chấp nhận giấu kín chuyện hôn nhân tan vỡ vì con trai - Ảnh: Internet

Khi biết được nguyên nhân Nhật Kim Anh phủ nhận tin đồn ly hôn bấy lâu, nhiều người tỏ ra đồng cảm vì thấu hiểu tấm lòng người mẹ. Bên cạnh đó, người hâm mộ không khỏi cảm thấy xót xa vì nữ ca sĩ đã phải gắng gượng suốt một khoảng thời gian dài.

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