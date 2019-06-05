Mất quyền nuôi con lại bị chồng cũ gây khó dễ, Nhật Kim Anh nghẹn ngào: 'Tin có nhớ mẹ không'

Sau gần 3 năm giữ kín chuyện hôn nhân đổ vỡ để cho con trai cuộc sống bình yên, ca sĩ Nhật Kim Anh bất ngờ công khai mọi chuyện.
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Ít ngày qua, làng giải trí Việt bàng hoàng khi biết tin hôn nhân của ca sĩ Nhật Kim Anh đã "gãy gánh giữa đường". Giọng ca Thà người đừng hứa cho biết, cô đã ly hôn gần 3 năm. Cô giấu kín mọi chuyện vì con trai còn quá nhỏ, và không muốn cuộc sống của bé bị xáo trộn vì chuyện của ba mẹ. Nguyên nhân khiến cặp đôi "đường ai nấy đi" chỉ sau 2 năm chung sống là vì bất đồng suy nghĩ và quan điểm sống.
Sau khi chia tay, Nhật Kim Anh không được quyền nuôi con. Bé Tin sống với ba và gia đình nhà nội ở Cần Thơ. Tuy nhiên, trong một bài phỏng vấn mới đây, giọng ca Thà người đừng hứa tỏ ra bức xúc vì ông xã Bửu Lộc ngăn cản, gây khó dễ khi cô muốn gặp con. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cô quyết định công khai chuyện ly hôn sau gần 3 năm im lặng.
Mới đây nhất, cô gây chú ý khi đăng tải hình ảnh bên quý tử đầu lòng, và gọi tên con trai nghẹn ngào: "Mẹ nhớ Tin lắm. Tin có nhớ mẹ không?".
Giữa thời điểm nhạy cảm, bài viết của cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Mọi người gửi lời động viên đến bà mẹ trẻ.
"Thương hai mẹ con quá! Mong chị và Tin luôn vui vẻ bình an khỏe mạnh và sẽ được gần nhau nhiều hơn"; "Tình mẫu tử là thiêng liêng nhất!! Mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với chị và Tin"; "Thương quá đi tình mẫu tử thiêng liêng. Tại sao họ lại đối xử như vậy, chia cắt mẹ con người ta thật quá đáng. Rồi đến một ngày hai mẹ con sẽ được hạnh phúc"... vô số bình luận gửi đến Nhật Kim Anh.
Trước đó, Nhật Kim Anh cho biết sẽ nộp đơn yêu cầu chia thời gian nuôi con nếu chồng cũ vẫn tiếp tục cản trở cô gặp bé Tin.