Mất quyền nuôi con lại bị chồng cũ gây khó dễ, Nhật Kim Anh nghẹn ngào: 'Tin có nhớ mẹ không'

Ít ngày qua, làng giải trí Việt bàng hoàng khi biết tin hôn nhân của ca sĩ Nhật Kim Anh đã "gãy gánh giữa đường". Giọng ca Thà người đừng hứa cho biết, cô đã ly hôn gần 3 năm. Cô giấu kín mọi chuyện vì con trai còn quá nhỏ, và không muốn cuộc sống của bé bị xáo trộn vì chuyện của ba mẹ. Nguyên nhân khiến cặp đôi "đường ai nấy đi" chỉ sau 2 năm chung sống là vì bất đồng suy nghĩ và quan điểm sống.

Nhật Kim Anh cho biết, cô không công khai chuyện ly hôn là vì con trai - Ảnh: Internet

Sau khi chia tay, Nhật Kim Anh không được quyền nuôi con. Bé Tin sống với ba và gia đình nhà nội ở Cần Thơ. Tuy nhiên, trong một bài phỏng vấn mới đây, giọng ca Thà người đừng hứa tỏ ra bức xúc vì ông xã Bửu Lộc ngăn cản, gây khó dễ khi cô muốn gặp con. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cô quyết định công khai chuyện ly hôn sau gần 3 năm im lặng.