Sau khi tố chồng cũ cản trở gặp con, Nhật Kim Anh ghê sợ hành động không khác nào 'giết người’ này

Hậu trường 16/06/2019 10:45

Chia sẻ mới đây của Nhật Kim Anh khiến người hâm mộ hoang mang lo lắng. Dường như cô gặp không ít khó khăn sau khi công khai chuyện ly hôn.

Cách đây không lâu, ca sĩ Nhật Kim Anh khiến người hâm mộ bàng hoàng, tiếc nuối khi tiết lộ chuyện hôn nhân tan vỡ. Nữ ca sĩ nhận được sự đồng cảm của nhiều người khi buồn bã cho biết bị chồng cũ cản trở việc gặp gỡ con trai sau chia tay. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cô quyết định công khai chuyện hôn nhân "gãy gánh giữa đường" sau 3 năm im lặng.

Sau khi tố chồng cũ cản trở gặp con, Nhật Kim Anh ghê sợ hành động không khác nào 'giết người’ này - Ảnh 1
Nhật Kim Anh cho biết, cô và ông xã ly hôn vì bất đồng trong suy nghĩ và cả quan điểm sống - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, giọng ca Thà người đừng hứa khiến nhiều chị em xót xa khi thể hiện nỗi nhớ con da diết trên trang Facebook cá nhân. Cô chia sẻ hình ảnh vui cười bên con trai cưng kèm chú thích: “Mẹ nhớ Tin lắm, Tin có nhớ mẹ không?”

Sau khi tố chồng cũ cản trở gặp con, Nhật Kim Anh ghê sợ hành động không khác nào 'giết người’ này - Ảnh 2
Nữ ca sĩ cho biết sẽ nộp đơn yêu cầu chia thời gian nuôi con nếu chồng cũ vẫn cố cấm cản cô tiếp xúc với bé - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, cô lại tiếp tục gây xôn xao dư luận khi chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Miệng thời thơn thớt nói cười! Bụng thời nham hiểm giết người không dao. (Thật ghê sợ)”.

Dưới bài viết, dân mạng suy đoán có lẽ việc nhận được quá nhiều những lời bàn tán của dư luận sau khi công khai ly hôn khiến cô mệt mỏi, stress. Rất đông bạn bè cùng người hâm mộ đã để lại bình luận an ủi, động viên Nhật Kim Anh không nên vì những lời nói bên ngoài làm ảnh hưởng đến tâm trạng, sức khỏe.

Sau khi tố chồng cũ cản trở gặp con, Nhật Kim Anh ghê sợ hành động không khác nào 'giết người’ này - Ảnh 3
Dòng chia sẻ của Nhật Kim Anh nhận được sự quan tâm của mọi người - Ảnh: FBNV

Fan nhắn: "Sợ nhất loại tiểu nhân này đó em, anh thấy ghê sợ nên né xa nếu có thể. Trước sau gì nó cũng sẽ hại mình".

"Đời mà chị... mạnh mẽ lên nha chị"; "Cố lên chị yêu ơi miệng đời đâu nuôi ta lớn"; "Bỏ ngoài tai những thứ không đâu đi hai, thứ đó không đáng để mình phải quan tâm hai nhé, vui lên cục cưng của em"... vài người khác khuyên nhủ.

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Bị tố gây khó dễ chia cách tình mẹ con, chồng cũ Nhật Kim Anh có hành động bất ngờ

Hiện tại, công chúng đang rất quan tâm đến cuộc sống của Nhật Kim Anh và chồng cũ sau khi công khai chuyện ly hôn.

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