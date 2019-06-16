Chia sẻ mới đây của Nhật Kim Anh khiến người hâm mộ hoang mang lo lắng. Dường như cô gặp không ít khó khăn sau khi công khai chuyện ly hôn.
- Mất quyền nuôi con lại bị chồng cũ gây khó dễ, Nhật Kim Anh nghẹn ngào: 'Tin có nhớ mẹ không'
- Hóa ra Nhật Kim Anh đã ly hôn gần 3 năm, lộ quan hệ thật với chồng cũ khiến cô bức xúc công khai mọi chuyện
Cách đây không lâu, ca sĩ Nhật Kim Anh khiến người hâm mộ bàng hoàng, tiếc nuối khi tiết lộ chuyện hôn nhân tan vỡ. Nữ ca sĩ nhận được sự đồng cảm của nhiều người khi buồn bã cho biết bị chồng cũ cản trở việc gặp gỡ con trai sau chia tay. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cô quyết định công khai chuyện hôn nhân "gãy gánh giữa đường" sau 3 năm im lặng.
Cách đây không lâu, giọng ca Thà người đừng hứa khiến nhiều chị em xót xa khi thể hiện nỗi nhớ con da diết trên trang Facebook cá nhân. Cô chia sẻ hình ảnh vui cười bên con trai cưng kèm chú thích: “Mẹ nhớ Tin lắm, Tin có nhớ mẹ không?”.
Mới đây nhất, cô lại tiếp tục gây xôn xao dư luận khi chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Miệng thời thơn thớt nói cười! Bụng thời nham hiểm giết người không dao. (Thật ghê sợ)”.
Dưới bài viết, dân mạng suy đoán có lẽ việc nhận được quá nhiều những lời bàn tán của dư luận sau khi công khai ly hôn khiến cô mệt mỏi, stress. Rất đông bạn bè cùng người hâm mộ đã để lại bình luận an ủi, động viên Nhật Kim Anh không nên vì những lời nói bên ngoài làm ảnh hưởng đến tâm trạng, sức khỏe.
Fan nhắn: "Sợ nhất loại tiểu nhân này đó em, anh thấy ghê sợ nên né xa nếu có thể. Trước sau gì nó cũng sẽ hại mình".
"Đời mà chị... mạnh mẽ lên nha chị"; "Cố lên chị yêu ơi miệng đời đâu nuôi ta lớn"; "Bỏ ngoài tai những thứ không đâu đi hai, thứ đó không đáng để mình phải quan tâm hai nhé, vui lên cục cưng của em"... vài người khác khuyên nhủ.