Sau khi công khai chuyện ly hôn, nhất cử nhất động của ca sĩ Nhật Kim Anh đều nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng.

Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng người hâm mộ vẫn chưa hết tiếc nuối khi nhắc lại chuyện hôn nhân của ca sĩ Nhật Kim Anh và ông xã Bửu Lộc. Tuy mới công khai, nhưng thực tế cặp đôi đã "đường ai nấy đi" gần 3 năm trước. Sau ly hôn, con trai ở với ba và gia đình nhà nội tại Cần Thơ. Thời gian gần đây, Nhật Kim Anh bức xúc vì chồng cũ có nhiều động thái ngăn cấm cô tiếp xúc và gần gũi với con trai. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến giọng ca Thà người đừng hứa quyết công khai mọi chuyện.

Sau 2 năm chung sống, ca sĩ Nhật Kim Anh và chồng ly hôn vì sống không hòa hợp với nhau - Ảnh: Internet Trên trang cá nhân, ca sĩ Nhật Kim Anh liên tục đăng tải nhiều tâm sự nhớ thương con trai. Cô nhận được sự quan tâm, đồng cảm từ người hâm mộ và đồng nghiệp. Những tưởng nữ ca sĩ đã bình tâm giải quyết mọi chuyện. Song mới đây, cô lại đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng khiến fan lo lắng: "Nếu cạo trọc thì mình trông thế nào nhỉ?", kèm ảnh chụp tự sướng dùng một tay vén tóc.

Ẩn ý hỏi dân mạng chuyện cạo đầu, cô được can ngăn hết lời - Ảnh: FBNV Chưa hết, cô nàng tiếp tục gây hoang mang khi để lại bình luận: "Cạo trọc đâu có nghĩa là tu". Trước phát ngôn của nữ ca sĩ, fan liên tục để lại những icon buồn bã, than khóc. Rất nhiều người hâm mộ vào khuyên nhủ vì lo sợ Nhật Kim Anh đang có ý định này vì buồn chuyện hôn nhân. "Bỏ qua chuyện cạo trọc đi hai ạ, chúng em luôn bên hai mà"; "Đừng cạo nha hai tất cả FC không muốn điều này đâu"; "Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà chị. Cố lên chị yêu"; "Em mong chế chỉ hỏi thôi ạ"; "Mong chỉ là câu nói đùa chứ không mong thật đâu ạ"... rất nhiều lời khuyên gửi đến nữ ca sĩ. Vô số bình luận lo lắng dưới bài viết của ca sĩ Nhật Kim Anh - Ảnh: FBNV Trước sự hoang mang, lo lắng tột độ của người hâm mộ, cô đã lên tiếng trấn an: "Kim Anh chỉ hỏi vui thôi mà! Cạo đầu mẹ la chết luôn".

Không ngừng suy sụp sau ly hôn, Nhật Kim Anh tiếp tục khóc hết nước mắt vì nhớ con Trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh khiến nhiều người xúc động khi bày tỏ nỗi nhớ dành cho con trai hậu ly hôn.

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