Không ngừng suy sụp sau ly hôn, Nhật Kim Anh tiếp tục khóc hết nước mắt vì nhớ con

Hậu trường 23/06/2019 17:57

Trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh khiến nhiều người xúc động khi bày tỏ nỗi nhớ dành cho con trai hậu ly hôn.

Từ sau khi công khai việc ly hôn với ông xã Bửu Lộc, những thông tin xoay quanh cuộc sống của Nhật Kim Anh luôn được công chúng đặc biệt quan tâm. Cách đây không lâu, nữ ca sĩ đã bức xúc cho biết mình không thể gặp con trai thường xuyên vì bị chồng cũ cấm cản. Bên cạnh đó, cô còn lên tiếng cảnh cáo chồng cũ và dọa sẽ tung những bằng chứng bất lợi về anh khi bị một người bạn của Bửu Lộc chỉ trích bỏ rơi con cái.

Nhat Kim Anh sau ly hon
Nhật Kim Anh cho biết mình bị ông xã cấm cản gặp con trai - Ảnh: Internet

Hậu ly hôn, Nhật Kim Anh liên tục rơi vào trạng thái mất cân bằng. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái thể hiện sự bất lực và nỗi nhớ con. Mới đây, cô lại tiếp tục khiến người hâm mộ xót xa khi chia sẻ trên trang cá nhân lời nhắn gửi đến con trai: "Mẹ nhớ em lắm... em biết không? Mẹ sắp hết nước mắt cho em rồi!".

Nhat Kim Anh sau ly hon
Dòng chia sẻ khiến nhiều người xót xa của Nhật Kim Anh - Ảnh: Internet
Nhat Kim Anh sau ly hon
Trước đó cô cũng đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Hiểu được nỗi khổ phải xa con của người làm mẹ, nhiều người đã tỏ ra vô cùng cảm thông cho cô. Dưới bài đăng của Nhật Kim Anh, bạn bè thân thiết và người hâm mộ đồng loạt gửi đến cô lời động viên: “Thương em gái”, “Hiểu và thương 2 mẹ con lắm”, “Tình mẫu tử không gì có thể chia cách được chị ơi”, “Thương, đừng khóc nữa em nhé!”…

Nhat Kim Anh sau ly hon
Bạn bè và người hâm mộ gửi lời động viên đến Nhật Kim Anh - Ảnh: Internet

Sau tuyên bố ly hôn, Nhật Kim Anh và chồng cũ vẫn chưa thể giải quyết ổn thỏa vấn đề nuôi con. Nữ ca sĩ từng tuyên bố sẽ nộp đơn lên tòa yêu cầu chia thời gian chăm sóc và nuôi dưỡng con trai nếu tiếp tục bị chồng cũ cấm cản gặp con.

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Giữa ồn ào ly hôn và bị Bửu Lộc gây khó dễ chuyện gặp con, dòng tâm sự mới đây của Nhật Kim Anh khiến người hâm mộ lo lắng.

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