Không ngừng suy sụp sau ly hôn, Nhật Kim Anh tiếp tục khóc hết nước mắt vì nhớ con

Trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh khiến nhiều người xúc động khi bày tỏ nỗi nhớ dành cho con trai hậu ly hôn.
- Được bênh vực dù bị Nhật Kim Anh tố đủ điều, Bửu Lộc nói một câu khiến ai cũng rưng rưng
- Bị chỉ trích bỏ bê con cái, Nhật Kim Anh cảnh cáo chồng cũ: ‘Anh mà còn ép tôi, anh đừng trách tôi’
Từ sau khi công khai việc ly hôn với ông xã Bửu Lộc, những thông tin xoay quanh cuộc sống của Nhật Kim Anh luôn được công chúng đặc biệt quan tâm. Cách đây không lâu, nữ ca sĩ đã bức xúc cho biết mình không thể gặp con trai thường xuyên vì bị chồng cũ cấm cản. Bên cạnh đó, cô còn lên tiếng cảnh cáo chồng cũ và dọa sẽ tung những bằng chứng bất lợi về anh khi bị một người bạn của Bửu Lộc chỉ trích bỏ rơi con cái.
Hậu ly hôn, Nhật Kim Anh liên tục rơi vào trạng thái mất cân bằng. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái thể hiện sự bất lực và nỗi nhớ con. Mới đây, cô lại tiếp tục khiến người hâm mộ xót xa khi chia sẻ trên trang cá nhân lời nhắn gửi đến con trai: "Mẹ nhớ em lắm... em biết không? Mẹ sắp hết nước mắt cho em rồi!".
Hiểu được nỗi khổ phải xa con của người làm mẹ, nhiều người đã tỏ ra vô cùng cảm thông cho cô. Dưới bài đăng của Nhật Kim Anh, bạn bè thân thiết và người hâm mộ đồng loạt gửi đến cô lời động viên: “Thương em gái”, “Hiểu và thương 2 mẹ con lắm”, “Tình mẫu tử không gì có thể chia cách được chị ơi”, “Thương, đừng khóc nữa em nhé!”…
Sau tuyên bố ly hôn, Nhật Kim Anh và chồng cũ vẫn chưa thể giải quyết ổn thỏa vấn đề nuôi con. Nữ ca sĩ từng tuyên bố sẽ nộp đơn lên tòa yêu cầu chia thời gian chăm sóc và nuôi dưỡng con trai nếu tiếp tục bị chồng cũ cấm cản gặp con.