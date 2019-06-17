Bị chỉ trích bỏ bê con cái, Nhật Kim Anh cảnh cáo chồng cũ: ‘Anh mà còn ép tôi, anh đừng trách tôi’

Hậu trường 17/06/2019 12:15

Sau chuỗi ngày im lặng chấp nhận việc mất quyền nuôi con, Nhật Kim Anh đã lên tiếng cảnh cáo chồng cũ và dọa sẽ tung những bằng chứng bất lợi về anh.

Đầu tháng 6, mạng xã hội “dậy sóng” trước thông tin Nhật Kim Anh và ông xã Bửu Lộc đã ly hôn. Tuy nhiên trên thực tế, cặp đôi đã “đường ai nấy đi” từ nhiều năm trước. Vì không muốn cuộc sống của con trai bị ảnh hưởng, Nhật Kim Anh đã chọn cách giấu kín.

Bị chỉ trích bỏ bê con cái, Nhật Kim Anh cảnh cáo chồng cũ: ‘Anh mà còn ép tôi, anh đừng trách tôi’ - Ảnh 1
Cặp đôi đã ly hôn từ lâu trước khi công khai với truyền thông - Ảnh: Internet

Sau khi ly hôn, Nhật Kim Anh không giành được quyền nuôi con. Bé Tin hiện đang sống cùng bố và gia đình nhà nội ở Cần Thơ. Trong một bài phỏng vấn cách đây không lâu, nữ ca sĩ bức xúc cho biết ông xã Bửu Lộc liên tục ngăn cản việc mẹ con cô gặp nhau. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cô quyết định công khai mọi chuyện vì đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng.

Bị chỉ trích bỏ bê con cái, Nhật Kim Anh cảnh cáo chồng cũ: ‘Anh mà còn ép tôi, anh đừng trách tôi’ - Ảnh 2
Nhật Kim Anh mất quyền nuôi con sau ly hôn - Ảnh: Internet

Những tưởng câu chuyện của cả hai đã kết thúc thì mới đây, Nhật Kim Anh lại khiến nhiều người bất ngờ khi thẳng thắn cảnh cáo chồng cũ vô cùng gay gắt.

Cụ thể, một tài khoản đã để lại bình luận chỉ trích Nhật Kim Anh trong bài đăng của Bửu Lộc. Theo đó, người này cho rằng Nhật Kim Anh đang tỏ vẻ nạn nhân đáng thương nhưng thực chất lại “quăng con cho bố để tha hồ tung tăng”. Bên cạnh đó, tài khoản này còn cho rằng nữ diễn viên liên tục bịa đặt để bôi nhọ danh dự chồng cũ trên báo chí.

Bị chỉ trích bỏ bê con cái, Nhật Kim Anh cảnh cáo chồng cũ: ‘Anh mà còn ép tôi, anh đừng trách tôi’ - Ảnh 3
Bình luận gây chú ý của một tài khoản Facebook - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, nữ ca sĩ đã bức xúc để lại bình luận: "Anh Bửu Lộc! Anh nên nói bạn bè anh nói chuyện đàng hoàng lại. Tôi đã im lặng suốt 4 năm qua chịu tất cả điều tiếng để cho con tôi có đủ cha lẫn mẹ và con có hình ảnh tốt về cha mẹ của nó... Anh mà còn ép tôi anh đừng trách tôi up quyết định của tòa và những bằng chứng bất lợi về anh.

Tôi đã im lặng nhẫn nhịn chấp nhận xa con vì sĩ diện của gia đình anh. Nếu không phải anh đã làm gì đó phía sau để tòa dựa vào sự nghiệp bất ổn của tôi thì anh đừng mong có quyền nuôi con. Nếu không phải nghĩ đến con đang đi học và ông bà nội chỉ có 1 mình anh là con và có 1 đứa cháu duy nhất thì anh đừng mong có quyền nuôi dạy nó... Thì anh nên hiểu và đừng ép tôi".

Bị chỉ trích bỏ bê con cái, Nhật Kim Anh cảnh cáo chồng cũ: ‘Anh mà còn ép tôi, anh đừng trách tôi’ - Ảnh 4
Nhật Kim Anh lên tiếng cảnh cáo chồng cũ - Ảnh: Internet

Hiện tại, trước lời cảnh cáo của Nhật Kim Anh, chồng cũ của cô vẫn giữ im lặng. Tuy nhiên, nhiều người mong rằng cả hai sẽ có một cuộc trao đổi thẳng thắn với nhau để giải quyết mọi vấn đề và cũng là vì hạnh phúc của con trai.

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Chia sẻ mới đây của Nhật Kim Anh khiến người hâm mộ hoang mang lo lắng. Dường như cô gặp không ít khó khăn sau khi công khai chuyện ly hôn.

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