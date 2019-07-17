Từ chuyện Nhật Kim Anh, Dương Yến Ngọc kể từng bị trộm đánh cả xe tải đến dọn 'sạch sành sanh' của cải

Hậu trường 17/07/2019 10:43

Người mẫu Dương Yến Ngọc cho biết cô từng bị trộm "ghé thăm" cách đây 10 năm. Kẻ xấu còn đánh cả xe tải đến lấy sạch đồ.

Mới đây, làng giải trí Việt chấn động trước thông tin biệt thự của ca sĩ Nhật Kim Anh bị trộm đột nhập, lấy đi vàng, kim cương, nữ trang có giá trị lên đến hơn 5 tỷ đồng. Đông đảo đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chia buồn với nữ ca sĩ, mong cô sớm tìm được tài sản.

nguoi mau duong yen ngoc 1
Chỉ trong vòng 20 phút, kẻ trộm đã đột nhập vào nhà, phá két sắt và lấy đi tài sản 10 năm tích cóp của Nhật Kim Anh - Ảnh: FBNV
nguoi mau duong yen ngoc 2
Hiện công an đã vào cuộc điều tra vụ việc - Ảnh: FBNV

Trước chuyện không may của đồng nghiệp, người mẫu Dương Yến Ngọc vừa đăng tải dòng trạng thái kể từng rơi vào hoàn cảnh giống Nhật Kim Anh.

Chân dài sinh năm 1979 kể: "Vụ này mình đã từng trải qua rồi. Cách đây 10 năm, gia đình mình đi nghỉ mát 3 ngày.

Ở nhà, ăn trộm đi 1 xe tải nhỏ đến lúc trưa, dọn sạch nhà mình luôn, phá két sắt lấy hết giấy tờ tiền bạc tư trang trong đó đi hết. Công an xuống lập biên bản hỏi nhà hàng xóm thông tin thì được trả lời: Tưởng Yến Ngọc cho người xuống dọn nhà, đâu biết đó là ăn trộm... Vụ án chìm vào quên lãng từ đó... Không biết bọn trộm là ai luôn".

nguoi mau duong yen ngoc 3
Người mẫu Dương Yến Ngọc cho biết vẫn chưa tìm ra thủ phạm đột nhập vào nhà cô - Ảnh: FBNV

Kết bài viết, Dương Yến Ngọc đặt câu hỏi: "Lạ 1 điều đến giờ vẫn không nghĩ ra được, sao bọn trộm có thể đến đúng ngày mình vắng nhà như thế?".

Nhật Kim Anh bị trộm 'vét sạch' tài sản, sao Việt hoảng hốt trước cảnh két sắt bị phá tanh bành

Nhật Kim Anh bị trộm 'vét sạch' tài sản, sao Việt hoảng hốt trước cảnh két sắt bị phá tanh bành

Nhiều nghệ sĩ Việt như: Hồng Vân, Quang Hà, Nguyên Vũ, Lương Thế Thành... gửi lời chia buồn khi biết tin ca sĩ Nhật Kim Anh bị trộm vào nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Yến Ngọc Nhật Kim Anh bị trộm

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 2 giờ 12 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 5 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026