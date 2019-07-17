Người mẫu Dương Yến Ngọc cho biết cô từng bị trộm "ghé thăm" cách đây 10 năm. Kẻ xấu còn đánh cả xe tải đến lấy sạch đồ.

Mới đây, làng giải trí Việt chấn động trước thông tin biệt thự của ca sĩ Nhật Kim Anh bị trộm đột nhập, lấy đi vàng, kim cương, nữ trang có giá trị lên đến hơn 5 tỷ đồng. Đông đảo đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chia buồn với nữ ca sĩ, mong cô sớm tìm được tài sản.

Chỉ trong vòng 20 phút, kẻ trộm đã đột nhập vào nhà, phá két sắt và lấy đi tài sản 10 năm tích cóp của Nhật Kim Anh - Ảnh: FBNV

Hiện công an đã vào cuộc điều tra vụ việc - Ảnh: FBNV

Trước chuyện không may của đồng nghiệp, người mẫu Dương Yến Ngọc vừa đăng tải dòng trạng thái kể từng rơi vào hoàn cảnh giống Nhật Kim Anh.

Chân dài sinh năm 1979 kể: "Vụ này mình đã từng trải qua rồi. Cách đây 10 năm, gia đình mình đi nghỉ mát 3 ngày.

Ở nhà, ăn trộm đi 1 xe tải nhỏ đến lúc trưa, dọn sạch nhà mình luôn, phá két sắt lấy hết giấy tờ tiền bạc tư trang trong đó đi hết. Công an xuống lập biên bản hỏi nhà hàng xóm thông tin thì được trả lời: Tưởng Yến Ngọc cho người xuống dọn nhà, đâu biết đó là ăn trộm... Vụ án chìm vào quên lãng từ đó... Không biết bọn trộm là ai luôn".



Người mẫu Dương Yến Ngọc cho biết vẫn chưa tìm ra thủ phạm đột nhập vào nhà cô - Ảnh: FBNV

Kết bài viết, Dương Yến Ngọc đặt câu hỏi: "Lạ 1 điều đến giờ vẫn không nghĩ ra được, sao bọn trộm có thể đến đúng ngày mình vắng nhà như thế?".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-chuyen-nhat-kim-anh-duong-yen-ngoc-ke-tung-bi-trom-danh-ca-xe-tai-den-don-sach-sanh-sanh-cua-cai-331386.html