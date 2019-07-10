Dương Yến Ngọc từng nghĩ Đông Nhi xấu hát dở, không hiểu sao người đẹp trai, giàu có như Ông Cao Thắng lại yêu

Hậu trường 10/07/2019 14:06

Người mẫu Dương Yến Ngọc chia sẻ về ấn tượng đầu tiên khi gặp Đông Nhi và Ông Cao Thắng cách đây 10 năm. Khi đó, cô cảm thấy khó hiểu vì cặp đôi này yêu nhau.

Sáng 9/7, thông tin Đông NhiÔng Cao Thắng quyết định "về chung nhà" được chia sẻ tràn ngập trên mạng xã hội. Không chỉ người hâm mộ mà nhiều tên tuổi lớn trong làng giải trí Việt cũng chia sẻ niềm vui với "đôi trai tài gái sắc". Sau một thập kỷ, cuối cùng mối tình thanh xuân của cả hai cũng có một cái kết viên mãn nhất.

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Đông Nhi và Ông Cao Thắng là cặp đôi vàng của làng giải trí Việt - Ảnh: FBNV

Hòa chung niềm vui với người hâm mộ, người mẫu Dương Yến Ngọc cũng đăng tải status chúc mừng cặp đôi nghệ sĩ. Đầu bài viết, cô khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ ấn tượng những ngày đầu mới tiếp xúc với giọng ca Bad Boy và bạn trai: "Tôi biết và gặp Đông Nhi cách đây 10 năm, khi ấy Đông Nhi xấu, hát dở... không có tố chất ngôi sao để các bầu show có niềm tin lăng xê.

Lúc đó, nghe phong thanh Đông Nhi đang quen Ông Cao Thắng... gặp Ông Cao Thắng tôi càng không hiểu tại sao 2 người yêu nhau vì Ông Cao Thắng đẹp trai lãng tử con nhà giàu".

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Từng có ấn tượng không đẹp về Đông Nhi nhưng sau 10 năm, người khiến Dương Yến Ngọc nể phục lại chính là cô gái này - Ảnh: FBNV

Và sau 10 năm, với sự cố gắng không ngừng, Đông Nhi đang sở hữu tất cả mọi thứ từ sự nghiệp đỉnh cao đến tình yêu trọn vẹn.

Dương Yến Ngọc nể phục nghị lực của bạn gái Ông Cao Thắng: "Giờ đây khi Đông Nhi nổi tiếng, thành công, tình yêu trọn vẹn, tôi nể thật sự... Đông Nhi có nội lực, ý chí mạnh mẽ, tư duy tốt, chỉ số thông minh cao, chỉ số may mắn cao, khiêm tốn, ham học hỏi…

Đông Nhi xứng đáng là tấm gương cho mọi người noi theo, để thực hiện được giấc mơ của mình, chúng ta phải cố gắng gấp 200 lần người bình thường, kiên trì, kiên trì, kiên trì, kiên trì và kiên trì. Chính nội lực mạnh mẽ như thế sẽ kết tinh thành năng lượng giúp bạn tỏa sáng như 1 ngôi sao".

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Mọi người đang hi vọng hôn lễ của cặp đôi sẽ được tổ chức vào một ngày gần nhất - Ảnh: FBNV

Kết thúc bài viết, Dương Yến Ngọc không quên gửi lời chúc mừng đến hạnh phúc của cặp đôi Đông Nhi và Ông Cao Thắng sau 10 năm hẹn hò.

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Từ khóa:   Dương Yến Ngọc Đông Nhi Ông Cao Thắng

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