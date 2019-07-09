Sao Việt 'ùn ùn' chúc mừng Đông Nhi và Ông Cao Thắng khi quyết định đám cưới sau một thập kỷ yêu

Hậu trường 09/07/2019 11:27

Người hâm mộ "đứng ngồi không yên" vì sau nhiều năm chờ đợi, cuối cùng cặp đôi Đông Nhi và Ông Cao Thắng cũng quyết định "về chung nhà".

Giữa showbiz Việt đầy rẫy chuyện hợp tan, Đông Nhi và Ông Cao Thắng là một trong số ít cặp đôi vẫn giữ được tình yêu đẹp suốt 10 năm. Tình yêu đó gắn liền với thanh xuân và những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cặp đôi nghệ sĩ. Suốt một thập kỷ, tình yêu của họ luôn được mọi người quan tâm, dõi theo và hi vọng cái kết viên mãn cho cả hai.

Sáng nay (9/7), trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Đông Nhi vừa đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên bạn trai lâu năm Ông Cao Thắng tại Mỹ. Trong ảnh, cặp đôi cùng nở nụ cười ngọt ngào. Giọng ca Bad Boy còn giơ cao bàn tay trái khoe chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn được đeo ở ngón áp út. Nói về khoảnh khắc ý nghĩa này, nữ ca sĩ viết đầy hạnh phúc: "Em đồng ý được cùng anh đi đến cuối cuộc đời... Cũng đã đến ngày em trở thành cô dâu".

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Cuối cùng, Đông Nhi cũng chấp nhận lời cầu hôn của Ông Cao Thắng. Vậy là không lâu nữa, làng giải trí Việt sẽ có thêm một đôi trai tài gái sắc nên duyên vợ chồng - Ảnh: FBNV

Trước sự mong đợi của bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ cả nước, cuối cùng Đông Nhi và Ông Cao Thắng cũng lên tiếng xác nhận về một đám cưới chính thức sau 10 năm yêu nhau.

Ngay khi vừa đăng tải, bài viết này nhận về sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Không chỉ fan, nhiều nghệ sĩ Việt như Lệ Quyên, Đại Nhân, Lê Thanh Hòa, Ốc Thanh Vân... cũng gửi lời chúc mừng đến cặp đôi.

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Vô số lời chúc mừng từ nghệ sĩ Việt dưới dòng thông báo của Đông Nhi - Ảnh: FBNV

Được biết, hiện cặp đôi đang lên kế hoạch cho hôn lễ và sẽ sớm báo tin vui đến mọi người trong một ngày gần nhất.

Đến lượt Đông Nhi gia nhập hội chị em khoe thân trong bồn tắm nhưng vẫn đẳng cấp bội phần

Đến lượt Đông Nhi gia nhập hội chị em khoe thân trong bồn tắm nhưng vẫn đẳng cấp bội phần

Nữ ca sĩ gây bất ngờ cho fan lẫn cư dân mạng vì cách tạo dáng quyến rũ và chuyên nghiệp của mình.

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