Xót xa nhìn thân hình Thủy Tiên gầy guộc 'gió thổi là bay' tới mức đáng báo động

Thủy Tiên là gương mặt vô cùng quen thuộc với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ. Thế nhưng những năm gần gây, chân dài này rất hiếm khi xuất hiện. Dường như việc chăm lo cho gia đình và điều hành công ty riêng đã chiếm hết thời gian của bà mẹ một con.

Sau thời gian vắng bóng, mới đây Thủy Tiên vừa chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh mới nhất của mình. Tuy nhiên, cô lại khiến người hâm mộ lo lắng vì thân hình ngày càng gầy gò, tiều tụy. Diện áo dây ôm sát cơ thể, bà xã Công Vinh để lộ cơ thể gầy gò đáng báo động của mình.