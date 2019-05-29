Xót xa nhìn thân hình Thủy Tiên gầy guộc 'gió thổi là bay' tới mức đáng báo động

Bẵng đi một thời gian, giọng ca "Nói em nghe mãi mãi là bao xa" khiến người hâm mộ lo lắng khi xuất hiện với thân hình gầy gò.
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Thủy Tiên là gương mặt vô cùng quen thuộc với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ. Thế nhưng những năm gần gây, chân dài này rất hiếm khi xuất hiện. Dường như việc chăm lo cho gia đình và điều hành công ty riêng đã chiếm hết thời gian của bà mẹ một con.
Sau thời gian vắng bóng, mới đây Thủy Tiên vừa chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh mới nhất của mình. Tuy nhiên, cô lại khiến người hâm mộ lo lắng vì thân hình ngày càng gầy gò, tiều tụy. Diện áo dây ôm sát cơ thể, bà xã Công Vinh để lộ cơ thể gầy gò đáng báo động của mình.
Dưới bài viết, fan hâm mộ tỏ ra lo lắng, khuyên cô đừng quá ham mê công việc. Cư dân mạng cũng động viên Thủy Tiên nên chú ý ăn uống để đảm bảo sức khỏe, lấy lại vóc dáng.
Tại một sự kiện cách đây không lâu, nữ ca sĩ cũng để lộ thân hình gầy guộc. Thế nhưng trước sự lo lắng của người hâm mộ, cô khẳng định mình vẫn ổn, không bị tụt kg nên mọi người không cần lo lắng.
Từ khi kết hôn và sinh con, Thủy Tiên sống khép kín hơn. Cô dành nhiều thời gian để vun vén gia đình. Đến thời điểm hiện tại, dù con gái đã lớn nhưng Công Vinh - Thủy Tiên vẫn chưa một lần công khai diện mạo "tiểu công chúa" trước công chúng. Cặp đôi cho biết, họ không muốn sự nổi tiếng của bố mẹ ảnh hưởng đến con.