Xót xa khi mẹ Công Phượng quẹt nước mắt trước mâm cơm nguội, con không kịp ăn đã phải lên đường đi tiếp

Mẹ Công Phượng xót xa khi nấu cho con trai nhiều món ngon nhưng anh chưa kịp bưng chén cơm lên miệng đã phải đi xa từ sáng sớm.

Trở về nước từ sau khi lập nên kỳ tích lịch sử tại giải đấu U23 châu Á, các tuyển thủ U23 Việt Nam liên tục tham dự các các sự kiện chào đón, vinh danh suốt mấy ngày liền. Khi hoàn thành các buổi lễ cấp Quốc gia, họ được trở về quê nhà để đoàn tụ cùng gia đình và khán giả.

Tuy đã quá mệt mỏi sau chặng đường chiến đấu đầy cam go nhưng các tuyển thủ vẫn cố gắng tham gia đầy đủ các sự kiện để đáp lại tình cảm của người hâm mộ. Điều này khiến các bậc phụ huynh vô cùng lo lắng, xót xa. Thậm chí, nhiều ông bố bà mẹ còn khao khát được ăn chung bữa cơm với con trai nhưng vẫn chưa có cơ hội.

Trước đó, anh em thủ môn Bùi Tiến Dũng muốn đi nghỉ ngơi nhưng khán giả vẫn vào tận phòng xin chụp ảnh - Ảnh: Zing

Mới đây, mẹ Công Phượng bật khóc khi được hỏi về lịch trình của con trai sau khi trở về với gia đình. Thương con xa nhà đã lâu, mẹ Công Phượng thức dậy từ sáng sớm để làm bữa cơm toàn những món anh thích. Thế nhưng, hai mẹ con chưa kịp ngồi vào mâm, cũng chưa chuyện trò câu nào thì chàng tiền đạo điển trai đã phải lên đường đi tiếp.

"Nó về đến nhà là 1 giờ sáng, mẹ mệt nên đi ngủ, con cũng mệt nên đi ngủ luôn. Sáng dậy nấu cơm cho con ăn nhưng có người tới chở đi mà chưa kịp ăn miếng cơm nào của mẹ nấu. Thấy xe đến, bố nó thúc dậy đánh răng rửa mặt để đi chứ mẹ chưa nói chuyện được tí nào", bà chia sẻ trên Zing.

Mẹ Công Phượng thương con chưa kịp ăn bữa cơm đã phải lên đường đi tiếp - Ảnh: Zing

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