Ngô Kiến Huy gửi tâm thư cho Công Phượng: 'Dù cả thế giới quay lưng nhưng tôi sẽ đến bên cậu'

Tuy nhiên, giữa không khí hân hoan và chào đón nồng nhiệt của người yêu bóng đá, ở một góc nhỏ của sân bay Nội Bài vẫn tồn tại những khoảnh khắc tĩnh lặng khiến công chúng xót xa. Đáng chú ý nhất là vẻ mặt buồn rầu của Công Phượng ..

Những người hâm mộ dõi theo cầu thủ xứ Nghệ từ những ngày đầu của giải đấu đều biết chân anh vẫn còn chấn thương chưa hoàn toàn bình phục. Là một trong những người mến mộ Công Phượng, Ngô kiến Huy vừa gửi đến thần tượng của mình bức tâm thư xúc động.

Tuy không thực sự tỏa sáng trong giải đấu U23 Châu Á vừa qua, nhưng những nỗ lực không biết mệt mỏi của chàng tiền vệ trẻ đã góp phần rất lớn vào thành công của cả đội bóng.

Ngô Kiến Huy chia sẻ mình chính là fan của cầu thủ Công Phượng - Ảnh: Internet

Ngô Kiến Huy chia sẻ đầy xúc động: "Tôi muốn viết một bài nói riêng cho anh chàng tôi mến mộ đã nhiều năm rồi. Anh ấy đã hy sinh quá nhiều rồi: Công Phượng. Dù cả thế giới quay lưng lại với cậu, nhưng chắc chắn tôi sẽ không quay lưng. Tôi vẫn sẽ tiến thẳng nhìn về hướng cậu. Dù cậu đứng đó với khuôn mặt buồn rầu, dù là nước mắt cậu rơi vì cô đơn, đừng lo tôi sẽ đến bên cậu.

Nam ca sĩ tin rằng trong lòng người hâm mộ, Công Phượng luôn là một người hùng tỏa sáng - Ảnh: Internet

Tôi sẽ đến và ôm lấy cậu với tư cách là một fan yêu bóng đá thực sự, yêu sự cố gắng của cậu trong nhiều năm qua! Tôi cũng tin rằng những ai yêu mến và luôn theo dõi từng trận đấu của cậu thì các bạn ấy sẽ đều luôn nhớ tới cậu như một người anh hùng tỏa sáng trên sân cỏ và cả ngoài đời thực! Trận đấu vừa qua, cậu đã quá tuyệt vời rồi. Việc ghi bàn nhiều hay ít không phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng hơn là tôi nhìn thấy tinh thần đồng đội ở con người cậu, nhìn thấy mọi cố gắng, nhìn thấy cả những giọt nước mắt ăn mừng chiến thắng của cậu!

Đừng lo nhé, những người âm thầm yêu thương cậu - họ đang ở những nơi khác nhau nhưng trái tim họ vẫn gọi tên cậu. Họ cũng muốn được chạy đến hô vang tên cậu, ôm lấy cậu. Nhưng có thể do hoàn cảnh địa lý mà trái tim chúng ta chưa thực sự được hòa nhịp cùng một chỗ! Nhưng hãy tin rằng trái tim đó là có thật nhé! Hãy cứ cố gắng cho chính bản thân cậu nhé, cố gắng cho những người thực sự âm thầm đặt niềm tin yêu vào cậu! Và khi mọi người dần quên cậu thì đừng lo, tôi sẽ chạy thật nhanh đến bên cậu và nói: Cậu đã thực sự hoàn hảo rồi! Tôi luôn bên cậu nhé!".

Một người yêu bóng đá bình luận: 'Mọi người luôn gọi tên anh' - Ảnh: Internet

Dù đang chấn thương nhưng Công Phượng vẫn thi đấu hết mình giữa trời mưa tuyết - Ảnh: Internet

Ngô Kiến Huy còn chia sẻ đầy xúc động rằng trận đấu vừa qua Công Phượng đã thực sự tỏa sáng và là một người hùng. Việc ghi bao nhiêu bàn không quan trọng mà điều tuyệt vời nhất chính là tinh thần đồng đội.