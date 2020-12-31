Sự ra đi quá đỗi đột ngột của ca sĩ Vân Quang Long không chỉ là nỗi mất mát to lớn của gia đình mà bạn bè và những khán giả yêu mến anh cũng vô cùng đau xót.

Ngày 29/12, nam ca sĩ Vân Quang Long đột ngột qua đời ở Mỹ vì đột quỵ trong khi đang ăn cơm cùng người thân. Trong suốt 1 năm qua, cố nghệ sĩ phải sống xa vợ con vì kẹt lại bên Mỹ do dịch bệnh. Trên mạng xã hội, anh thường xuyên chia sẻ nỗi nhớ thương vợ con và mong mỏi được sớm đoàn tụ cùng gia đình. Thế nhưng, giờ đây, tất cả chỉ còn là niềm mơ ước mãi chẳng thành hiện thực.

Ở tuổi trung niên, Vân Quang Long phải vất vả mưu sinh nơi xứ người - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của ca sĩ Đức Tiến, trước khi mất, ca sĩ Vân Quang Long đã sang nhà cậu ruột để thăm và dự định cùng nhau đón năm mới. Anh mất tại nhà cậu ruột ở tiểu bang Missouri, thành phố St. Louis.

Sau khi Vân Quang Long đột ngột qua đời, Đức Tiến và 1 người bạn thân đã đến nhà cậu ruột của cố nghệ sĩ để giúp anh thu dọn đồ đạc. Hình ảnh túi đồ còn sót lại của ca sĩ Vân Quang Long đặt ở góc phòng lạnh lẽo khiến ai nấy đều lặng người. Theo dự định ban đầu, ca sĩ Vân Quang Long sang nhà cậu ruột chơi vài hôm nên anh chỉ xếp vội một ít áo quần và vật dụng cá nhân đơn giản.

Ca sĩ Đức Tiến đã thu dọn đồ đạc của cố NS Vân Quang Long để chuẩn bị mang đến nhà quàn làm lễ khâm liệm – Ảnh: Internet

Hiện tại, Hàn Thái Tú là người đại diện gia đình chuẩn bị lễ tang cho ca sĩ Vân Quang Long tại Mỹ. Sau đó, thi hài sẽ được mang đi hỏa táng và vợ chồng Việt Hương sẽ hỗ trợ gia đình mang tro cốt về Việt Nam.

Ưng Hoàng Phúc thay mặt gia đình công bố cáo phó của cố NS Vân Quang Long và thông tin lễ tưởng niệm ở Việt Nam Những thông tin liên quan đến tang lễ của nam ca sĩ Vân Quang Long đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ bạn bè cũng như người hâm mộ.

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