Ưng Hoàng Phúc thay mặt gia đình công bố cáo phó của cố NS Vân Quang Long và thông tin lễ tưởng niệm ở Việt Nam

Hậu trường 31/12/2020 11:41

Những thông tin liên quan đến tang lễ của nam ca sĩ Vân Quang Long đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ bạn bè cũng như người hâm mộ.

Ngày 29/12, cả showbiz Việt chấn động trước thông tin ca sĩ Vân Quang Long qua đời vì đột quỵ tại Mỹ. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ không giấu được sự xót xa.

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Vân Quang Long hưởng dương 41 tuổi - Ảnh: Internet

Được biết, vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên gia đình quyết định hỏa táng thi hài NS Vân Quang Long trước rồi mới mang tro cốt về Việt Nam.

Sáng nay (31/12) theo giờ Việt Nam, Hàn Thái Tú và bạn bè thân thiết của Vân Quang Long đã đứng ra lo liệu tổ chức lễ tang cho cố nghệ sĩ tại Mỹ.

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Tại Mỹ, Hàn Thái Tú sẽ thay mặt gia đình cố NS Vân Quang Long lo liệu tang lễ - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Ưng Hoàng Phúc đã chính thức công bố cáo phó của bạn thân quá cố. Cụ thể, chương trình thọ tang và tưởng niệm tại Việt Nam sẽ được tổ chức tại chùa Giác Ngộ quận 10, TP. Hồ Chí Minh. Lễ cầu siêu và thọ tang sẽ diễn ra lúc 9 giờ 30 phút đến 10 giờ 40 phút ngày 1/1/2021 (giờ Việt Nam). Sau đó, lễ viếng tiến hành vào lúc 10 giờ 45 phút đến 15 giờ cùng ngày.

Bên cạnh đó, chương trình sẽ được livestream trực tiếp trên Facebook của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc để đông đảo bạn bè gần xa và khán giả có thể theo dõi.

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Cáo phó của nghệ sĩ Vân Quang Long - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, cư dân mạng vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi quá đỗi đột ngột của cố NS Vân Quang Long: “Em vẫn chưa tin đây là sự thật anh ơi”, “Một năm đầy mất mát đau thương. An nghỉ anh nhé”, “Cuộc sống vô thường quá anh ạ”, “Cầu cho linh hồn anh được siêu thoát”…

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Từ khóa:   NS Vân Quang Long Vân Quang Long qua đời tang lễ Vân Quang Long

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