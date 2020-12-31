Bạn thân cố NS Vân Quang Long hé lộ hình ảnh đầu tiên tại nơi tổ chức tang lễ và thông tin về lễ viếng tại Mỹ

Sáng nay (31/12) theo giờ Việt Nam, ca sĩ Hàn Thái Tú đã chia sẻ những hình ảnh đầu tiên tại nơi sẽ diễn ra tang lễ của nghệ sĩ Vân Quang Long ở Mỹ. Trên trang Facebook cá nhân, Hàn Thái Tú chia sẻ: “Cô chú, anh chị em thân hữu, anh em bên này đã tìm được nhà quàn, áo quan, nơi viếng cho Vân Quang Long rồi, lựa chọn những gì tốt nhất có thể. Anh em bên cạnh mày những ngày cuối cùng, ấm áp nhất rồi nha thằng quỷ”.

Dòng chia sẻ của Hàn Thái Tú khiến nhiều khán giả xúc động. Được biết, vì ca sĩ Vân Quang Long sống cô độc ở Mỹ nên bạn bè sẽ đứng ra lo hậu sự cho anh.