Bạn thân cố NS Vân Quang Long hé lộ hình ảnh đầu tiên tại nơi tổ chức tang lễ và thông tin về lễ viếng tại Mỹ

Vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên bạn bè thân thiết sẽ tổ chức lễ tang cho cố nghệ sĩ Vân Quang Long tại Mỹ, sau đó hỏa táng và mang tro cốt về Việt Nam.
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Sáng nay (31/12) theo giờ Việt Nam, ca sĩ Hàn Thái Tú đã chia sẻ những hình ảnh đầu tiên tại nơi sẽ diễn ra tang lễ của nghệ sĩ Vân Quang Long ở Mỹ. Trên trang Facebook cá nhân, Hàn Thái Tú chia sẻ: “Cô chú, anh chị em thân hữu, anh em bên này đã tìm được nhà quàn, áo quan, nơi viếng cho Vân Quang Long rồi, lựa chọn những gì tốt nhất có thể. Anh em bên cạnh mày những ngày cuối cùng, ấm áp nhất rồi nha thằng quỷ”.
Dòng chia sẻ của Hàn Thái Tú khiến nhiều khán giả xúc động. Được biết, vì ca sĩ Vân Quang Long sống cô độc ở Mỹ nên bạn bè sẽ đứng ra lo hậu sự cho anh.
Qua những hình ảnh đăng tải, nơi diễn ra tang lễ được chuẩn bị chu đáo, trang trọng. Được biết vào ngày mai (1/1, theo giờ Việt Nam), Hàn Thái Tú sẽ chính thức thông báo cụ thể thời gian tổ chức lễ viếng.
Theo dự định ban đầu, gia đình Vân Quang Long ở Việt Nam mong muốn được đưa thi hài về nước. Thậm chí, bà xã cố nghệ sĩ – Linh Lan còn khẳng định sẽ bán hết tài sản để mẹ con cô có thể nhìn mặt nam ca sĩ lần cuối. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp nên phương án này không thể thực hiện.
Hiện tại, gia đình đã quyết định sẽ hỏa táng thi hài ca sĩ Vân Quang Long tại Mỹ, sau đó sẽ nhờ vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương chuyển về Việt Nam để an vị.