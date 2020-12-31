Bạn thân cố NS Vân Quang Long hé lộ hình ảnh đầu tiên tại nơi tổ chức tang lễ và thông tin về lễ viếng tại Mỹ

Hậu trường 31/12/2020 10:10

Vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên bạn bè thân thiết sẽ tổ chức lễ tang cho cố nghệ sĩ Vân Quang Long tại Mỹ, sau đó hỏa táng và mang tro cốt về Việt Nam.

Sáng nay (31/12) theo giờ Việt Nam, ca sĩ Hàn Thái Tú đã chia sẻ những hình ảnh đầu tiên tại nơi sẽ diễn ra tang lễ của nghệ sĩ Vân Quang Long ở Mỹ. Trên trang Facebook cá nhân, Hàn Thái Tú chia sẻ: “Cô chú, anh chị em thân hữu, anh em bên này đã tìm được nhà quàn, áo quan, nơi viếng cho Vân Quang Long rồi, lựa chọn những gì tốt nhất có thể. Anh em bên cạnh mày những ngày cuối cùng, ấm áp nhất rồi nha thằng quỷ”.

Dòng chia sẻ của Hàn Thái Tú khiến nhiều khán giả xúc động. Được biết, vì ca sĩ Vân Quang Long sống cô độc ở Mỹ nên bạn bè sẽ đứng ra lo hậu sự cho anh.

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Hàn Thái Tú và bạn bè tại Mỹ sẽ đứng ra lo liệu tang lễ - Ảnh: FB

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Hình ảnh đầu tiên ở nơi diễn ra lễ tang - Ảnh: FB

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Trước đó, Hàn Thái Tú cho biết sẽ không để bạn thân cô độc nơi xứ người - Ảnh: FB

Qua những hình ảnh đăng tải, nơi diễn ra tang lễ được chuẩn bị chu đáo, trang trọng. Được biết vào ngày mai (1/1, theo giờ Việt Nam), Hàn Thái Tú sẽ chính thức thông báo cụ thể thời gian tổ chức lễ viếng.

Theo dự định ban đầu, gia đình Vân Quang Long ở Việt Nam mong muốn được đưa thi hài về nước. Thậm chí, bà xã cố nghệ sĩ – Linh Lan còn khẳng định sẽ bán hết tài sản để mẹ con cô có thể nhìn mặt nam ca sĩ lần cuối. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp nên phương án này không thể thực hiện.

Hiện tại, gia đình đã quyết định sẽ hỏa táng thi hài ca sĩ Vân Quang Long tại Mỹ, sau đó sẽ nhờ vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương chuyển về Việt Nam để an vị.

Vợ cố NS Vân Quang Long đau đớn cho biết dù phải tán gia bại sản cũng muốn đưa thi hài chồng về Việt Nam

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Trước nỗi mất mát quá to lớn, Linh Lan – vợ cố nghệ sĩ Vân Quang Long không giấu được sự xót xa. Cô liên tục bật khóc khi nhắc đến chồng.

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Từ khóa:   NS Vân Quang Long Vân Quang Long qua đời Hàn Thái Tú

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