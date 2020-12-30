Trước nỗi mất mát quá to lớn, Linh Lan – vợ cố nghệ sĩ Vân Quang Long không giấu được sự xót xa. Cô liên tục bật khóc khi nhắc đến chồng.

Tối 29/12, thông tin nam ca sĩ Vân Quang Long qua đời vì đột quỵ ở tuổi 41 khiến ai nấy đều bàng hoàng. Được biết, trong suốt 1 năm qua, cố nghệ sĩ đã sống xa vợ con. Chính vì vậy, gia đình rất muốn đưa thi hài về Việt Nam để được nhìn mặt giọng ca “Bởi tin lời thề” lần cuối.

Nam ca sĩ Vân Quang Long đã sống xa vợ con suốt 1 năm qua - Ảnh: Internet

Theo tiết lộ từ phía đại diện gia đình nghệ sĩ Vân Quang Long, vợ chồng Việt Hương sẽ hỗ trợ lo giấy tờ, thủ tục để đưa thi hài về Việt Nam. Tuy nhiên, phương án khó có thể thực hiện khi tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp. Vì vậy, gia đình đã nghĩ đến việc sẽ hỏa táng trước rồi mới đưa tro cốt về Việt Nam.

Chia sẻ với Pháp luật & Bạn đọc, Linh Lan - vợ ca sĩ Vân Quang Long nghẹn ngào: “Bây giờ, tôi đang rất mong được nhìn mặt anh lần cuối. Vì nếu phương án mang thi hài về Việt Nam không khả thi thì người thân và bạn bè sẽ làm tang lễ cho anh Long ở Mỹ. Sau này, khi hết dịch thì sẽ mang tro cốt của anh về Việt Nam.

Nhưng nếu có cơ hội đưa thi hài anh toàn vẹn về Việt Nam, tôi sẽ bán nhà, bán đất và bán hết tài sản để lo chi phí. Hy vọng lớn nhất của mẹ con tôi là được nhìn mặt anh lần sau cùng trước khi nói lời vĩnh biệt. Sau đó, dù mẹ con tôi có ra đường sống thì tôi cũng chịu”.

Linh Lan chấp nhận bán hết gia sản để đưa thi hài chồng về Việt Nam - Ảnh: Internet

Được biết, khuya nay (30/12) theo giờ Việt Nam, Linh Lan mới được nhìn mặt chồng qua màn hình điện thoại: “Anh vẫn nằm 1 mình trong nhà xác, người thân vẫn chưa được gặp mặt. Khuya nay, cậu mợ ở bên đó được vô thăm và sẽ gọi cho tôi”.

Đau lòng về sự ra đi của Vân Quang Long, Thanh Thảo hé lộ cuộc sống thật của nghệ sĩ Việt ở Mỹ "Có người ra đi mãi mãi sau bao nhiêu cố gắng, chôn vùi luôn ước muốn đoàn tụ cùng gia đình. Thật chua xót và bẽ bàng", Thanh Thảo xúc động chia sẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-co-ns-van-quang-long-dau-don-cho-biet-du-phai-tan-gia-bai-san-cung-muon-dua-thi-hai-chong-ve-viet-nam-391804.html