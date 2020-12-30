Thông tin mới nhất về tang lễ cố nghệ sĩ Vân Quang Long

Theo tiết lộ từ phía gia đình Vân Quang Long, vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên không thể đưa thi hài cố nghệ sĩ về Việt Nam.

Tối qua (29/12), bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ vô cùng bàng hoàng trước thông tin ca sĩ Vân Quang Long qua đời tại Mỹ. Theo đó, nam nghệ sĩ đã đột quỵ trong lúc ăn cơm trưa cùng gia đình vào khoảng 12 giờ ngày 28/12/2020 (giờ Mỹ), tức khoảng 13 giờ ngày 29/12 tại Việt Nam, hưởng dương 41 tuổi.

Ai nấy đều bàng hoàng trước sự ra đi quá đỗi đột ngột của ca sĩ Vân Quang Long - Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội, nhiều sao Việt đã bày tỏ sự thương tiếc và gửi lời chia buồn đến gia đình cố nghệ sĩ. Được biết, gia đình và bạn bè thân thiết đều mong mỏi được đưa thi hài cố nghệ sĩ về Việt Nam.

Sáng nay (30/12), đại diện phía gia đình nghệ sĩ Vân Quang Long đã chính thức lên tiếng về thông tin tang lễ. Cụ thể, người này cho biết: “Dù rất muốn mang thi hài nguyên vẹn của anh về lại quê hương để được nhìn anh lần cuối, nhưng đang trong tình hình dịch bệnh phức tạp ở cả 2 nơi cũng như các quy định trong việc mang thi hài từ Mỹ về Việt Nam sẽ khác khi mang từ Việt Nam sang Mỹ nên gia đình đã thống nhất đưa tro cốt của anh về quê hương theo ý nguyện của ba mẹ anh với sự giúp đỡ của vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương và anh chị em bạn bè thân hữu”.

Bài đăng của phía đại diện gia đình nghệ sĩ Vân Quang Long - Ảnh: Internet

Vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên phía gia đình ca sĩ Vân Quang Long đã quyết định hỏa táng trước rồi đem tro cốt về Việt Nam. Đặc biệt, vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương và bạn bè thân thiết sẽ hỗ trợ đưa tro cốt của cố nghệ sĩ về Việt Nam.

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