Xót xa hình ảnh diễn viên Hoàng Lan bị hoại tử cột sống, mù 1 bên mắt sau phẫu thuật

Trước tình hình hiện tại của nữ diễn viên Hoàng Lan, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã đứng ra kêu gọi hỗ trợ để giúp cô trang trải cuộc sống cũng như điều trị bệnh.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ chia sẻ về tình hình sức khỏe của nữ diễn viên Hoàng Lan, đồng thời kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ.

Bài đăng của Nguyễn Văn Chung - Ảnh: FB

Nam nhạc sĩ cho biết: "Cô diễn viên Hoàng Lan vừa mổ cột sống 2 lần, bị hoại tử cột sống, đã lan ra đến đùi, tay và mù một bên mắt, rất nhức xương.

Hiện nay cô đang ở tạm một phòng trọ tại Chung Cư Cây Mai, lô A, 189 Nguyễn Thị Nhỏ, quận 11 vì hồi trước Tết bệnh viện khuyến cáo bệnh nhân về nhà dưỡng bệnh. Mình vừa đến thăm cô và ủng hộ cho cô một ít. Và một người chị của mình cũng đã ủng hộ 20 triệu. Mọi người ai có lòng thì ủng hộ cô một ít để trang trải cuộc sống cá nhân, thuê nhà trọ và ăn uống, mua thuốc thang chăm sóc dưỡng bệnh nhé".

Nghệ sĩ Hoàng Lan sau ca phẫu thuật - Ảnh: FB

Hình ảnh mới nhất của nghệ sĩ Hoàng Lan được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ khiến nhiều người không khỏi xót xa. Ngay sau khi biết thông tin, nhiều đồng nghiệp và khán giả đã chung tay giúp nữ diễn viên vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tính đến tối 18/2, số tiền mà Nguyễn Văn Chung nhận được là 23,7 triệu đồng. Nam nhạc sĩ cho biết sẽ nhận quyên góp đến trưa 20/2, sau đó anh sẽ chuyển toàn bộ số tiền nhận được cho nghệ sĩ Hoàng Lan.

Nghệ sĩ Hoàng Lan đã quen mặt với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình - Ảnh: Internet

Hoàng Lan là nữ diễn viên quen thuộc với khán giả qua những vai diễn trong nhiều dự án phim như: Cổng mặt trời, Sóng gió cuộc đời… Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, cô phải tạm ngừng diễn xuất vì sức khỏe yếu. Sau đó, Hoàng Lan phát hiện mắc nhiều bệnh như tai biến, thoát vị đĩa đệm, cột sống…

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