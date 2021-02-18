Showbiz Việt đầu năm 2021 đầy mất mát: 6 nghệ sĩ tài năng ra đi khiến cộng đồng xót xa

Hậu trường 18/02/2021 21:01

Chỉ mới đầu năm 2021, showbiz Việt đã phải xót xa tiễn biệt nhiều nghệ sĩ tài hoa: NSND Hoàng Dũng, danh ca Lệ Thu, NSND Trung Kiên, Hải Đăng, Chiêu Linh, Hồ Bắc.

Hải Đăng

Ngày 16/2, nam diễn viên Hải Đăng đột ngột qua đời vì đuối nước, hưởng dương 36 tuổi. Được biết trước đó 10 ngày, anh vừa cầu hôn bạn gái sau 2 năm hẹn hò trong 1 chương trình truyền hình. Thế nhưng, mọi kế hoạch giờ đây chẳng thể thực hiện vì anh đã ra đi mãi mãi.

Hải Đăng từng tham gia nhiều tác phẩm truyền hình như: Ra giêng anh cưới em, Thám tử tình yêu, Phiên khúc đoàn viên...

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Nam diễn viên Hải Đăng qua đời khi còn rất trẻ - Ảnh: Internet

NSND Hoàng Dũng

Ngày 14/2, nam diễn viên “Về nhà đi con” - NSND Hoàng Dũng đã qua đời tại Bệnh viện Huyết Học Trung Ương, hưởng thọ 65 tuổi. Được biết, ông đã có quãng thời gian dài chiến đấu với bệnh ung thư nhưng không qua khỏi.

NSND Hoàng Dũng được khán giả yêu mến qua loạt phim truyền hình nổi tiếng như: Về nhà đi con, Người phán xử, Những ngày không quên, Sinh tử… Bên cạnh đó, ông còn là đạo diễn điện ảnh và đạo diễn kịch nói với nhiều tác phẩm để đời.

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NSND Hoàng Dũng qua đời vì bạo bệnh - Ảnh: Internet

Nhạc sĩ Hồ Bắc

Sáng 8/2, nhạc sĩ Hồ Bắc qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 92 tuổi. Ông là tác giả của loạt ca khúc nổi tiếng như: Làng tôi, Giữ mãi tuổi xuân, Ca ngợi Tổ quốc, Sài Gòn quật khởi…

Ông từng là Ủy viên Hội Văn nghệ Hà Nội, Phó Tổng Thư ký Hội Văn nghệ Phát thanh Truyền hình. Năm 1997, ông được trao Huân chương Lao động hạng nhất.

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Nhạc sĩ Hồ Bắc hưởng thọ 92 tuổi - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ cải lương Chiêu Linh

Ngày 2/2, nam nghệ sĩ Chiêu Linh qua đời vì nhồi máu cơ tim ở tuổi 55. Trước thông tin này, nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn đến gia đình cố nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Chiêu Linh tên thật Trần Văn Su Ky, sinh năm 1966. Ông từng tham gia nhiều vở cải lương như: Tiếng thét bên kia sông, Đưa em về quê mẹ, Sông dài, Bài học ngàn vàng... Nghệ sĩ Chiêu Linh cũng gây ấn tượng với vai Đức Phật trong hàng loạt vở tuồng về Phật giáo.

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Nghệ sĩ cải lương Chiêu Linh qua đời vì nhồi máu cơ tim - Ảnh: Internet

NSND Trung Kiên

Cha của nhạc sĩ Quốc Trung - NSND Trung Kiên đã qua đời tại nhà riêng vào sáng 27/1 sau khi bị tai biến mạch máu não. Ông hưởng thọ 83 tuổi.

NSND Trung Kiên nổi tiếng với các tác phẩm nhạc cách mạng một thời, sở hữu giọng nam cao ấn tượng. Các ca khúc để đời của ông như: Đất nước trọn niềm vui, Chào sông Mã anh hùng, Quảng Bình quê ta ơi, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người…

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NSND Trung Kiên - Ảnh: Internet

Lệ Thu

Ngày 15/1/2021, nữ danh ca Lệ Thu đã qua đời ở tuổi 78 sau gần 2 tháng chiến đấu với COVID-19. Sự ra đi của bà đã khiến bạn bè, đồng nghiệp và khán giả vô cùng đau xót.

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Danh ca Lệ Thu qua đời sau khi mắc COVID-19 - Ảnh: Internet

Lệ Thu tên thật là Bùi Thị Oanh, bà sở hữu giọng ca khàn ấm, âm vực rộng. Lệ Thu được khán giả biết đến qua các ca khúc như: Nước mắt mùa thu, Dạ Khúc, Xin còn gọi tên nhau, Mùa thu cho em...

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Từ khóa:   Lệ Thu Hải Đăng qua đời NSND Hoàng Dũng

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