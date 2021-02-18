Nhan sắc xinh đẹp như hoa hậu của bạn gái tình cũ Ngọc Lan

Tuy nhiên, nhân ngày Valentine 14/2 vừa qua, nam diễn viên đã công khai đăng ảnh người yêu trên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Cảm ơn em đã yêu thương, đồng hành cùng anh trên mọi nẻo đường. Anh biết có những lúc anh làm em buồn nhưng chưa bao giờ anh ngừng yêu em cả. Cầu mong em luôn được vui và bình an. Mãi nắm tay nhau em nhé. Yêu em nhiều”.

Hậu chia tay Ngọc Lan, nam diễn viên Đoàn Minh Tài trở nên kín tiếng hơn trong chuyện đời tư.

Được biết, bạn gái của nam diễn viên là ca sĩ Sunny Đan Ngọc , kém anh 16 tuổi. Cô nàng đang là sinh viên Nhạc viện TP.HCM. Dù còn đang ngồi ghế nhà trường nhưng nữ ca sĩ đã có một số sản phẩm âm nhạc được nhiều khán giả yêu mến.

Sau 7 năm kín tiếng, Đoàn Minh Tài hạnh phúc công khai nửa kia trên mạng xã hội - Ảnh: FB

Bạn gái nam diễn viên kém anh 16 tuổi - Ảnh: FB

Ngoài giọng hát ngọt ngào, truyền cảm, bạn gái Đoàn Minh Tài còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp chẳng thua kém bất kỳ mỹ nhân Vbiz nào.

Nhan sắc xinh đẹp như hoa hậu của Sunny Đan Ngọc - Ảnh: FB

Cô nàng sở hữu phong cách thanh lịch, ngọt ngào và dịu dàng - Ảnh: FB

Sunny Đan Ngọc muốn theo đuổi con đường âm nhạc trong tương lai - Ảnh: FB

Hiện tại, cặp đôi chưa có ý định kết hôn mà chỉ tập trung tận hưởng giây phút ngọt ngào bên nhau và cùng phát triển sự nghiệp.

Đoàn Minh Tài sinh năm 1984, anh bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu thời trang, sau chuyển hướng sang diễn xuất. Nam diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như: Lạc mất linh hồn, Vết sẹo, Dốc sương mù, Ngày mai ánh sáng, Nỗi buồn có mắt, Trang trại hoa hồng...