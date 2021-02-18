Chí Trung về quê ra mắt gia đình bạn gái kém 17 tuổi, chẳng ngần ngại khoe ảnh tình tứ

Loạt khoảnh khắc mới nhất của nghệ sĩ hài Chí Trung và bạn gái kém 17 tuổi nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, doanh nhân Ý Lan bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc bạn trai Chí Trung về thăm gia đình cô ở Thái Bình kèm dòng trạng thái: “Sau tất cả, gia đình là nơi hạnh phúc nhất để trở về”.

Chí Trung chụp ảnh cùng gia đình bạn gái - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, có thể thấy mối quan hệ giữa “Táo giao thông” và gia đình người yêu kém 17 tuổi vô cùng tốt đẹp.

Trên trang cá nhân của mình, NSƯT Chí Trung cũng thoải mái chia sẻ khoảnh khắc tình tứ bên bạn gái doanh nhân đến người hâm mộ. Ngay lập tức, nhiều bạn bè và khán giả đã gửi lời chúc mừng và hy vọng cặp đôi sớm về chung một nhà.

Khoảnh khắc cực ngọt ngào của cặp đôi - Ảnh: FB

Hậu ly hôn Ngọc Huyền, nghệ sĩ Chí Trung công khai hẹn hò cùng doanh nhân Ý Lan vào đầu năm 2020. Thời điểm đó, cặp đôi liên tục phải đối diện với những phản ứng trái chiều từ dư luận. Thậm chí, Ý Lan còn bị cho là người thứ 3 xen vào cuộc hôn nhân của Chí Trung và Ngọc Huyền.

Chí Trung và vợ cũ Ngọc Huyền - Ảnh: FB

Chí Trung đang hạnh phúc bên bạn gái kém 17 tuổi - Ảnh: FB

Trước những tin đồn không hay này, Chí Trung lên tiếng khẳng định sau khi đường ai nấy đi với Ngọc Huyền, anh mới tiến đến với Ý Lan. Được biết, bạn gái Chí Trung tên thật là Trần Ngọc Lan, cô sinh năm 1978 và từng đăng quang Á hậu 1 cuộc thi “Hoa hậu doanh nhân châu Á 2017”. Hiện tại, cô đang là một doanh nhân thành đạt.

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