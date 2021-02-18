Muôn kiểu lì xì của các nhóc tỳ Vbiz: Xuân Bắc dạy con cực khéo, ái nữ nhà Bùi Tiến Dũng nhận 'bao khủng'

Hậu trường 18/02/2021 18:53

Trong khi Xuân Bắc nhận được lời khen vì cách dạy con dùng lì xì cực khéo thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại khiến khán giả bật cười với màn “cuỗm” tiền cực lầy lội.

Câu chuyện lì xì đầu năm của các nhóc tỳ nhà sao được Xuân Bắc, Trizzie Phương Trinh, Nguyễn Văn Chung… chia sẻ trên mạng xã hội khiến khán giả vô cùng thích thú.

Xuân Bắc lập tài khoản ngân hàng để gửi tiền lì xì cho các con

Trong khi các bậc phụ huynh đau đầu không biết phải xử lý ra sao trong việc giải quyết tiền lì xì của con thì Xuân Bắc lại có cách làm cực khéo léo.

Theo đó, vợ chồng Xuân Bắc đã lập tài khoản ngân hàng để gửi tiền lì xì của 2 con Bi Béo và Minh Bủm vào đó. Khoản tiền tiết kiệm này sẽ được dùng cho việc đóng học phí cũng như trong những trường hợp cần thiết. Đây cũng là cách để gia đình Xuân Bắc dạy các con quản lý tiền bạc.

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Xuân Bắc gửi tiền tiết kiệm của các con vào ngân hàng - Ảnh: FB

Nguyễn Văn Chung nhăm nhe tiền lì xì của con để tậu máy lọc không khí

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hài hước chia sẻ câu chuyện 2 con “lạc mất” tiền lì xì. Tuy nhiên, khi đọc đến dòng cuối hỏi về máy lọc không khí, netizen mới nhận ra mưu kế của ông bố lầy lội.

Dễ dàng nhận ra nam nhạc sĩ có ý “cuỗm” tiền lì xì của con để mua máy lọc không khí mới. Thế nhưng ngay sau đó, Nguyễn Văn Chung đã lên tiếng đính chính là chỉ lén lấy một ít tiền lì xì của con chứ không hề tịch thu toàn bộ.

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Nguyễn Văn Chung xứng đáng là ông bố lầy nhất Tết năm nay - Ảnh: FB

Con trai Bằng Kiều được mẹ cho tự giữ tiền lì xì

Vợ cũ Bằng Kiều – ca sĩ Trizzie Phương Trinh cho các con tự quản lý số tiền mừng tuổi. Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, cô hào hứng chia sẻ hình ảnh hai con trai đi gửi tiền lì xì vào ngân hàng với tổng số tiền hơn 30 triệu đồng.

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Trizzie Phương Trinh chia sẻ hình ảnh 2 con cùng đi gửi tiền lì xì - Ảnh: FB

Con gái Bùi Tiến Dũng nhận lì xì khủng từ Hòa Minzy

Cách đây không lâu, Khánh Linh – bà xã Tiến Dũng khiến dân mạng bất ngờ khi tiết lộ Hòa Minzy đã “mạnh tay” lì xì cho con gái cô – bé Sushi 10 triệu đồng.

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Trên trang cá nhân, vợ Bùi Tiến Dũng gửi lời cảm ơn ‘bà sui’ tương lai - Ảnh: IG

Con gái Mạc Văn Khoa bội thu dịp Tết

Trên trang Facebook cá nhân, bà xã Mạc Văn Khoa - Thảo Vy hào hứng khoe ảnh cả xấp bao lì xì của con gái Minnie.

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Con gái Mạc Văn Khoa 'cá kiếm' không ít dịp Tết Tân Sửu 2021 - Ảnh: FB

2 cặp song sinh nhà Hà Hồ - Kim Lý và Dương Khác Linh - Sarah Lưu gây sốt mạng xã hội

Cuộc hội ngộ của 4 em bé nhà Hà Hồ và Dương Khắc Linh khiến dân tình không khỏi bấn loạn.

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Khoảnh khắc cực yêu của 4 nhóc tỳ - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Sara Lưu hào hứng cho biết: “Nhà trẻ showbiz xếp hàng nhận lì xì ạ”.

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Từ khóa:   Hà Hồ và Kim Lý Mạc Văn Khoa Bằng Kiều

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