Rùng mình nghe vợ sắp cưới của Hải Đăng hé lộ những điềm lạ trước khi nam diễn viên qua đời

Hậu trường 18/02/2021 22:54

Tại tang lễ, vợ sắp cưới của Hải Đăng - Kim Hoàng nghẹn ngào kể về những điềm lạ trước cái chết của anh.

Chiều 16/2, nam diễn viên Hải Đăng đột ngột qua đời vì bị đuối nước, hưởng dương 36 tuổi. Sự ra đi của anh khiến bạn bè, đồng nghiệp và khán giả vô cùng bàng hoàng, xót xa.

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Nhiều người không khỏi tiếc nuối trước sự ra đi của Hải Đăng - Ảnh: Internet

Tối 17/2, tang lễ của Hải Đăng đã được tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, TP.HCM. Sau đó, linh cữu sẽ được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, TP.HCM vào ngày 19/2.

Trong tang lễ, diễn viên Kim Hoàng liên tục bật khóc nức nở khi nhắc về Hải Đăng, cô gần như suy sụp trước nỗi mất mát to lớn. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng tiết lộ nhiều chuyện kỳ lạ xung quanh cái chết của chồng sắp cưới: “Đến bây giờ tôi mới để ý, có nhiều điềm lạ trước khi anh Đăng mất”.

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Kim Hoàng khóc nức nở tại lễ tang chồng sắp cưới - Ảnh: Internet

Theo lời kể của Kim Hoàng, thời điểm Hải Đăng vừa đến Nha Trang đã gặp chuyện không may. Cụ thể, nam diễn viên đã ngủ quên trên xe nhưng tài xế tưởng đã hết khách nên quăng hết hành lý của Hải Đăng xuống trạm cuối rồi quay ngược trở lại Sài Gòn. Sau khi tỉnh dậy, Hải Đăng phải đi tìm và chuộc lại vali. Lúc đó, Kim Hoàng đã thấy có điềm và còn bảo: “Sao mới đầu năm mà đã xui xẻo thế anh”.

Bên cạnh đó, Kim Hoàng cho biết như thường lệ, Hải Đăng đi tắm biển xong mới chụp hình đăng lên mạng xã hội hoặc về Sài Gòn mới đăng. Tuy nhiên lần này anh lại chụp hình trước khi tắm biển, biểu cảm cũng buồn thiu.

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Hình ảnh cuối cùng của nam diễn viên trước khi qua đời - Ảnh: FB

Nữ diễn viên cho biết Hải Đăng rất thích tắm biển, mỗi lần anh về quê, cô đều dẫn anh đi. Nhưng riêng lần này, Kim Hoàng nhất định không cho chồng sắp cưới tắm biển vì ở quê cô mọi người kiêng xuống nước ngày mùng 5: “Em nói không, mùng 5 người ta kiêng xuống nước nên em sợ lắm, anh cứ ra cho cu Tí chơi vọc nước rồi lên ăn uống gì đó, vậy mà anh ấy vẫn xuống bơi ở biển”.

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Trước đó không lâu, Hải Đăng vừa cầu hôn bạn gái trong một chương trình truyền hình - Ảnh: FB

Được biết, 10 ngày trước khi Hải Đăng qua đời, anh vừa cầu hôn bạn gái trong một chương trình truyền hình. Cả hai dự định ra Tết sẽ tổ chức hôn lễ. Thế nhưng, mọi dự định đều dang dở vì nam diễn viên đã ra đi mãi mãi.

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