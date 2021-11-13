'Xỉu up xỉu down' với màn 'hấp hôn' online của nhà Lê Dương Bảo Lâm, Quỳnh Quỳnh đầu tư hẳn 50 soa-rê để ăn mừng mỗi ngày

Buổi livestream mới nhất của vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm - Quỳnh Quỳnh nhận được sự quan tâm lớn của dân mạng.
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Vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm và bà xã Quỳnh Quỳnh được yêu mến qua những đoạn clip hài hước được đăng tải trên Youtube. Tối 12/11, thông qua fanpage chính thức của Lê Dương Bảo Lâm, đôi vợ chồng lại khiến khán giả "cười xỉu lên xỉu xuống" với buổi livestream chủ đề “hấp hôn” online nhân kỷ niệm 4 năm ngày cưới.
Buổi phát trực tiếp thu hút đông đảo khán giả theo dõi, có thời điểm lên tới hơn 40.000 người xem. Đáng chú ý, trong buổi lên sóng này này, vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm rất đầu tư về trang phục, có cả hoa và soa-rê. Ben cạnh còn tiến hành một số nghi thức giống lễ kỷ niệm ngày cưới thường thấy như cùng uống rượu champagne, đọc thơ và lời chúc mừng…
Xuyên suốt buổi livestream, cặp đôi Lê Dương Bảo Lâm - Quỳnh Quỳnh mang đến cho khán giả không khí vui vẻ và những tràng cười sảng khoái thông qua cách nói chuyện, pha trò đầy dí dỏm của mình. Nam danh hài cũng tiết lộ bà xã sắm hẳn 50 cái đầm cưới cho các buổi phát trực tiếp từ đây đến Tết Nguyên đán…
Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh còn chia sẻ rằng ngày cưới của mình trước đây chỉ có gia đình và một số bạn bè thân thiết tham dự, không đông vui hay hoành tráng như hôn lễ của các nghệ sĩ khác ở làng giải trí Việt.
Đáp lại Lê Dương Bảo Lâm - Quỳnh Quỳnh, các fan liên tục gửi lời chúc mừng hạnh phúc, cũng như yêu cầu vui rằng cặp đôi nên nhanh chóng đưa món ăn lên để đãi khách.