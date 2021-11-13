'Xỉu up xỉu down' với màn 'hấp hôn' online của nhà Lê Dương Bảo Lâm, Quỳnh Quỳnh đầu tư hẳn 50 soa-rê để ăn mừng mỗi ngày

Vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm và bà xã Quỳnh Quỳnh được yêu mến qua những đoạn clip hài hước được đăng tải trên Youtube. Tối 12/11, thông qua fanpage chính thức của Lê Dương Bảo Lâm, đôi vợ chồng lại khiến khán giả "cười xỉu lên xỉu xuống" với buổi livestream chủ đề “hấp hôn” online nhân kỷ niệm 4 năm ngày cưới.

Buổi phát trực tiếp thu hút đông đảo khán giả theo dõi, có thời điểm lên tới hơn 40.000 người xem. Đáng chú ý, trong buổi lên sóng này này, vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm rất đầu tư về trang phục, có cả hoa và soa-rê. Ben cạnh còn tiến hành một số nghi thức giống lễ kỷ niệm ngày cưới thường thấy như cùng uống rượu champagne, đọc thơ và lời chúc mừng…