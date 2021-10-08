Sao Việt dìm hàng con cưng: Đông Nhi, Võ Hạ Trâm cộng lại cũng không qua nổi Lê Dương Bảo Lâm

Với phương châm 'facebook ai người đó đẹp', các ông bố bà mẹ sao Việt liên tục đăng ảnh 'dìm hàng' con mình một cách rất hài hước. Dân mạng cũng rần rần thả tim và bày tỏ sự thích thú trước những biểu cảm ngộ nghĩnh nhưng cũng vô cùng đáng yêu của các bạn nhỏ này.

Khi sinh con, sự nổi tiếng của các ông bố bà mẹ sao Việt cũng san sẻ phần nào sang con cái của mình. Thế nên dù có kín tiếng đến mấy, hình ảnh cũng như quá trình lớn lên của các 'cậu cấm cô chiêu' nhà sao vẫn rất được netizen quan tâm.

Winnie là cô công chúa đáng yêu của cặp đôi Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Dù có khuôn mặt đáng yêu đến mấy, cô bé vẫn phải trở thành đối tượng... 'dìm hàng' trong ống kính bố mẹ.

Dĩ nhiên là việc "dìm hàng" của Đông Nhi và Ông Cao Thắng cuối cùng cũng không có tác dụng bởi độ đáng yêu có thừa của con gái. Cô bé có đôi mắt to tròn, chiếc má phúng phính và nụ cười rạng rỡ khiến dân tình không khỏi xuýt xoa.

VÕ HẠ TRÂM

Sở hữu chất giọng nội lực, Võ Hạ Trâm khi sinh con cũng hết sức 'dồn lực' để PR cho nét quạu quọ của con. Dù mới gần 3 tháng tuổi, bé Moon đã có hẳn một 'bộ sưu tập ảnh cau có' trên facebook của mẹ rồi.

Mẹ Trâm cười rạng rỡ, trong khi Moon thì vẫn quạu. 'Người ta đã bảo không chụp ảnh rồi mà lại'... Ảnh: FBNV

Tiếp tục là những biểi cảm 'mặt quạu' của công chúa nhà Võ Hạ Trâm, sự đáng yêu của cô nàng khiến dân tình đứng ngồi không yên.

Với gương mặt quạu quọ nhưng lại bật lên phần đáng yêu ngộ nghĩnh, chắc rằng thời gian tới cô bé sẽ còn nhận thêm nhiều sự yêu thương từ mọi người. Dĩ nhiên, hành trình 'chụp ảnh dìm con' của mẹ Trâm sẽ còn dài dài, người hâm mộ thỏa sức chờ đợi rồi.

MẠC VĂN KHOA

Riêng anh chàng Mạc Văn Khoa, vốn đã là nghệ sĩ hài nên dù con gái chưa để lộ chút 'hình ảnh xấu' nào thì anh chàng vẫn chủ động 'làm xấu' trêu con. Vợ chồng Khoa thường đội tóc giả cho bé, và dĩ nhiên, vì còn quá nhỏ nên công chúa chỉ có thể... 'ráng' hưởng ứng trò đùa của bố mẹ mà thôi.

LÊ DƯƠNG BẢO LÂM

Nhắc tới chuyện 'dìm hàng' các thiên thần nhỏ thì cũng khó có ai qua nổi anh chàng Lê Dương Bảo Lâm.

Không hổ danh là ông bố lầy lội nhất nhì showbiz Việt, Lê Dương Bảo Lâm đăng cả ảnh con gái bị té đến sưng môi lên mạng xã hội. Còn trêu con giống cô Lê Giang vì quả môi quá giống mới... bơm xong.

Có vẻ như loạt ảnh dìm 'con cưng' của các sao Việt sẽ còn nhiều nữa trong quá trình khôn lớn của các con, tuy nhiên đây cũng là cách để các ông bố mẹ lưu giữ lại nét vô tư hồn nhiên và đáng yêu của thiên thần nhỏ nhà mình.