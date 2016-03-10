Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 40: Gia đình Shiv "nhục nhã" vì Sanchi phá đám cưới Jagdisk

Tập phim bắt đầu với cảnh Basant và Bhairon đang chào đón khách. Dadisa cũng chào khách và sau đó bước đến chỗ Anandi và gia đình chồng của cô. Dadisa mỉm cười. Bà chào đón tất cả mọi người. Anandi ôm bà. Dadisa hỏi cô có khỏe không. Anandi trả lời cô khỏe. Anandi nói với bà là cô sẽ gặp mẹ Sumitra. Daddu tặng bà một bó hoa và đọc một vài câu thơ về cuộc sống làm tất cả mọi người mỉm cười và quên đi sự e ngại. Dadisa hỏi về Alok và những người khác. Daddu nói với bà rằng Alok đang bận họp, Meenu thì ở nhà và cũng nói về Sanchi. Dadisa nói rằng thật là tốt vì họ đã không đưa Saachi đi cùng. Daddu hỏi về Jagdish và Ganga. Dadisa mời họ ngồi. Shiv chào đón khách khứa (là những người dân). Họ bắt đầu bàn tán rằng Shiv và gia đình anh đã giăng bẫy bác sỹ và anh ấy đã thát khỏi những rắc rối đó. Họ ca ngợi Jagya. Shiv âm thầm lắng nghe. Gia đình Sugna cũng cùng nhau đến buổi lễ. Gehna chào Ira. Dadisa nói Gehna đi gọi Ganga và nói cô đi xuống lầu. Gehna rời đi.

Jagdish nhìn cô dâu Ganga và mỉm cười khi thấy cô ấy trông xinh đẹp trong bộ trang phục. Ganga hỏi, liệu anh sẽ làm theo như những lời anh nói không. Jagdish thay đổi chủ đề và hỏi trông anh thế nào? Ganga gật đầu và nói được. Anh cảm ơn cô. Alok và Meenu đang lo lắng cho Sanchi. Bà gọi cho một người bạn của Sanchi tên là Payal nhưng cô nói cô không biết về Sanchi, cô sẽ nói chuyện với người bạn khác của cô và cho bà biết. Meenu nói rằng cô không có ở nhà. Bà nhờ cô nói chuyện với Ankita và hỏi về Sanchi. Meenu hỏi số của Ankita. Alok gọi cho Ankita và hỏi thăm về Sanchi. Cô nói rằng cô không biết gì về Saachi. Sau khi ngắt kết nối cuộc gọi, cô nói tối nay Sanchi sẽ cho họ một bất ngờ.

Khi Ganga đi xuống cầu thang với Jagdish và Gehna, Nandu gọi to lên rằng em dâu của mình đang đến. Jagdish trêu Ganga về những gì có thể xảy ra tiếp theo. Sumitra chào cô và giúp cô ngồi vào chỗ của mình. Mọi người vui vẻ nhìn cặp vợ chồng mới. Một vài người hàng xóm xin phép được nhảy múa... ..

Gehna nhảy trên nền nhạc bài hát Aaj hamari Bahu mahal se utri ...... maari sasurji pooche aaye Bahu ... .. Sumitra cũng nhảy với cô. Ganga thì hát một bài hát. Dadisa đưa cô đến chỗ Gehna - Sumitra và ôm họ. Anandi và những người phụ nữ khác cũng tham gia điệu nhảy.

Sanchi đến và bắt đầu nhảy múa. Mọi người dừng lại và sốc. Sanchi gọi Dadisa là bà già và chào bà. Tất cả mọi người đều bị sốc với ngôn ngữ của cô. Sanchi nói rằng cô là Sanchi, cô dâu yêu thích của tất cả mọi người. Cô nói xin lỗi và nói rằng tất cả mọi người có thể đang hạnh phúc khi Jagdish kết hôn với Ganga và không kết hôn với một cô gái xấu xa như cô. Cô đến chỗ Ganga và chúc mừng cô ấy vì đã giành được Jagdish, sự giàu có của anh, dinh thự nhà anh và người dân làng làm gia đình của cô.

Sanchi bắt đầu nói xấu về gia đình Jagdish. Mọi người đều chú ý đến Sanchi, họ nói rằng cô say rượu và đang nói xấu về gia đình. Ira nổi giận và yêu cầu Sanchi dừng lại. Cô nói rằng cô đang chúc mừng họ mà. Cô nói với Ganga rằng: Cô đã chiến thắng vì cô rất thông minh. Tôi đã bị gạt bỏ khỏi Jagdish. Cô đã cướp mất Jagdish từ tôi. Cô đến chỗ Jagdish và nói với anh rằng cô đang có một vấn đề nhỏ với anh. Cô nói rằng anh đã khiến tôi thành bệnh nhân nhưng anh lại không điều trị của cho tôi. Shiv yêu cầu cô hãy thôi nói những điều vô nghĩa. Sanchi nói rằng cô đang nói sự thật và anh thích những người nói những nói sự thật mà. Dadisa nói Sanchi bình tĩnh lại. Sanchi nói rằng bà là người đã tạo ra tất cả những điều dối trá này. Daddu nổi giận.

Tập 40a:

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=iKVah3n0DII

Tập này bắt đầu với việc Sanchi nói với Dadisa rằng cháu dâu của bà đã mang một đứa chắt tới cho bà. Sanchi nói: “một kế hoạch, một cô cháu dâu kèm theo 1 đứa trẻ miễn phí, đừng bỏ lỡ khuyến mãi này nhé”. Ira tức giận và tát Sanchi. Sanchi nói Ira đã sỉ nhục đến cô ấy. Sanchi chúc mừng Sumitra vì một cô gái nhà quê đã trở thành con dâu của Sumitra. Sanchi bảo Sumitra nói lại cho Ganga biết rằng Sanchi căm thù Ganga đến nhường nào. Ira tức giận lôi Sanchi đi, gia đình Sanchi cũng rời đi. Anandi im lặng rời đi trong khi tất cả mọi người đều bị sốc vì sự náo loạn của Sanchi.

Ganga khóc, Jagdish an ủi Ganga và nói rằng Sanchi đã làm tổn thương mọi người bao gồm cả gia đình của cô ấy. Có lẽ họ sẽ thấy xấu hổ vì con gái họ đã làm họ cảm thấy hèn kém. Ganga nói rằng cô ấy không khóc vì bị Sanchi xúc phạm mà là vì cô ấy cảm thấy mình phải có trách nhiệm cho tình trạng hiện giờ của cô ấy. Ganga nói là Sanchi đã uống rượu để rồi xảy ra sự việc này. Ganga nói rằng cô không muốn trở thành nguyên nhân để người nào đó đau khổ. Làm sao cô có thể thanh thản được, Jagdish nói: “Em không phải chịu trách nhiệm về hành động của Sanchi. Em không làm gì có lỗi với Sanchi, chính bản thân Sanchi phải chịu trách nhiệm về những gì cô ấy làm, em không cần phải chịu trách nhiệm gì hết”

Tại nhà của Shekhar. Alok nói “cảm ơn” Sanchi vì đã làm cho họ cảm thấy nhục nhã như vậy. Alok nói ông thậm chí có thể đối mặt với nhiều sự xúc phạm và nhục nhã hơn nữa, thậm chí có thể sống với sự sỉ nhục đó. Ira hỏi: “Tại sao anh lại nói chuyện với Sanchi, bởi vì chỉ có bản thân nó là quan trọng nên nó có thèm quan tâm đến nỗi đau của bất kỳ ai đâu. Sanchi không chỉ ích kỷ và ngu ngốc mà còn là một đứa con gái xấu xa, tôi thật hạnh phúc khi Jagdish cưới người khác mà không cưới nó. Nếu cưới nó Jagdish có thể phải đối mặt với sự nhục nhã như chúng ta bây giờ”. Ira chắp tay lại và xin lỗi vì đã sinh ra Sanchi để rồi phải đối mặt với sự nhục nhã hôm nay. Ira hứa với mọi người rằng sẽ không một ai phải cảm thấy xấu hổ vì Sanchi nữa, bà chắc chắn rằng sẽ không khoanh tay đứng nhìn nữa. Ira cưỡng ép kéo Sanchi vào trong phòng. Anandi đề nghị rằng thả Sanchi ra và rằng cô sẽ nói chuyện với Sanchi.

Ira nói với Sanchi rằng: “ Con đã lợi dụng sự tự do mà mẹ cho con và bây giờ căn phòng này sẽ là tất cả thế giới của con”. Sanchi vẫn đang trong tình trạng say rượu. Meenu nói với Ira rằng sự trừng phạt quá nặng rồi. Và Ira trả lời rằng bởi vì lỗi Sanchi gây ra quá lớn. Ira hỏi: “ Làm thế nào Sanchi lại có thể đến Jaistar?” Mennu trả lời rằng cô ấy đã đi ra ngoài một lúc. Alok nói rằng “anh cứ tưởng Sanchi ở trong phòng nhưng vào thì phát hiện con bé đã biến mất, mọi người đã gọi cho bạn bè của Sanchi để hỏi ngay sau đó”. Shiv nói rằng những điều Sanchi làm đều là lỗi của cô ấy và không nên đổi lỗi cho người khác.

Đào Diệu Linh - cô dâu 8 tuổi

Sumitra khóc và nói với Bhairon rằng: “ Em đã tin tưởng Sanchi hơn cả những đứa con của mình, em không thể tin được đó là bộ mặt thật của Sanchi. Con bé không tôn trọng những người lớn tuổi, làm thế nào em có thể sai lầm như thế”. Bhairon nói với Sumitra: “ Sanchi cũng giống như Jagdish. Jagdish đã từng sai lầm khi còn trẻ tuổi. Với sự dạy dỗ theo thời gian thì con bé sẽ ổn thôi, em đừng nên đổi lỗi cho bản thân và nên đi ngủ đi”

Dadisa gọi cho Daddu và hỏi về tình hỉnh của mọi người nhà bên đó. Dadisa nói rằng tất cả mọi người đều ổn.

Daddu đã muốn gọi cho bà sớm hơn những ông đã không có can đẩm để gọi. Ông xin lỗi vì hành động của Sanchi. Dadisaa nói: “ Đó không phải là lỗi của ông, thời đại của chúng ta đã hết rồi, trước đây chúng ta phải nghe theo lời của cha mẹ, còn bọn trẻ ngày nay thì làm theo quyết định của bọn chúng nhưng mà những quyết định đó lại trở thành những quyết định sai lầm, nhưng dù vậy chúng ta không thể rời bỏ bọn trẻ. Sanchi có thể có một cuộc sống mới”. Dadisa gợi ý cho Sanchi cưới một ai đó, cô ấy sẽ có một tia hy vọng và mọi chuyện sẽ ổn. Daddu cảm ơn sự lời khuyên của Dadisa nhưng kết hôn là quyết định trọng đại của một đời người, Sanchi còn không thể chăm sóc bản thân mình thì làm thế nào có thể đối mặt với mọi việc trong hôn nhân. Daddu nói Sanchi không thể quên Jagdish và bây giờ Sanchi cần phải gặp bác sĩ. Dadisa nói bà cầu nguyện cho Sanchi sẽ trở nên tốt hơn và cúp máy.

Sanchi đang nói chuyện với Ankita và cô vẫn đang rất tức giận. Cô kể với Ankita rằng gia đình đã nhốt cô ở trong phòng và hồi tưởng lại mọi thứ, cô kể cho Ankita. Ankita rất vui vẻ và khen ngợi sự can đảm của Sanchi. Sanchi nói rằng cô phải ra ngoài nếu không thì cô sẽ phát điên mất. Ankita gợi ý cho Sanchi khóa cửa từ bên trong

Ganga ủi áo của Jagdish và đưa cho anh. Jagdish đề nghị Ganga mặc áo cho anh như một người vợ. Ganga đưa khăn tay và ví cho Jagdish. Anh yêu cầu Ganga cài nút áo cho anh, trong khi Ganga cài nút áo thì Jagdish đến gần cô hơn, ôm lẩy eo cô và nói anh không thể đưa cho cô bất cứ thứ gì. Ganga nói cô không cần gì cả. Jagdish nói anh rất rõ ràng trong việc tính toán. Ganga nói cửa đang mở. Jagdish nói hôm nay anh sẽ... Ganga nhắm mắt. Jagdish sắp hôn Ganga. Tập phim kết thúc. Xem tập tiếp theo tại đây