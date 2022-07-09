Vy Oanh lên tiếng về việc quyên góp 50 bánh bông lan trứng muối, khoe biệt thự tiền tỷ rộng 3000m2

Nữ ca sĩ Vy Oanh sau thời gian dài "im hơi lặng tiếng" đã bất ngờ đính chính về việc từng ủng hộ 50 chiếc bánh bông lan trứng muối và khoe cơ ngơi bề thế của mình tại Hải Phòng.

Vấn đề từ thiện từng khiến nhiều nghệ sĩ phải khổ sở vì danh tiếng bị vấy bẩn, nhưng kể từ sau khi được cơ quan chức năng minh oan thì hầu hết mọi người đều đã nhận lại sự trong sạch cho mình và không nhắc đến ồn ào này nữa. Mới đây, sau thời gian khá dài im ắng thì Vy Oanh bất ngờ đăng tải một bài viết nói về những tin đồn làm ảnh hưởng đến hình ảnh của mình. Bài đăng của Vy Oanh trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV Kèm theo bài viết là loạt ảnh chụp bên trong căn biệt thự sang trọng của vợ chồng cô tại Hải Phòng. Được biết, căn biệt thự sang trọng này rộng tới 3000m2 và giá trị ước tính hàng chục tỷ đồng.

Kiến trúc và cách bày trí sang trọng bên trong căn biệt thự của vợ chồng Vy Oanh tại Hải Phòng - Ảnh: FBNV Vy Oanh cho biết, vì ông xã cô là người sống khiêm nhường, khép kín nên trước đây có nhiều lần cô đăng tải ảnh căn biệt thự này mà không nói rõ ra. Nữ ca sĩ không ngờ việc này lại khiến cô bị mang tiếng "mượn nhà sống ảo" từ một công ty khác, trong khi công ty đó chính là của chồng cô từ 20 năm trước. Vy Oanh bác bỏ thông tin cô 'mượn nhà sống ảo' trước đó - Ảnh: FBNV Bên cạnh việc khoe cơ ngơi bề thế, Vy Oanh còn thẳng thắn đề cập đến chuyện cô quyên góp 50 chiếc bánh bông lan trứng muối để ủng hộ quỹ chống dịch Covid-19. Nữ ca sĩ cho biết, cô mua bánh từ 1 người bạn mới sinh em bé để ủng hộ với giá trị tới gần 20 triệu đồng bởi đây là bánh loại to.

Bức ảnh Vy Oanh ủng hộ 50 chiếc bánh bông lan trứng muối lọt thỏm trong danh sách các quyên góp tiền tỷ là sản phẩm của photoshop - Ảnh: Internet “Lúc đó, Vy Oanh mua 50 cái bánh bông lan của bạn làm với giá tầm gần 20 triệu vì bánh loại to, mình nói bạn muốn tặng ai thì tặng do mình vừa sinh được 1 tháng không dùng Facebook. Rồi bạn gắn thẻ tên vào cảm ơn mình, ngoài ra không một bài báo nào đăng để PR gì cả, vì nếu PR thì mình sẽ làm tổng hợp rất nhiều sự chia sẻ mà mình đã chung tay cùng mọi người trong đợt dịch đó. Thế là họ chạy truyền thông mỉa mai hành động mua bánh ủng hộ đó của mình, bảo có vậy mà cũng mua báo viết bài PR." - Vy Oanh bức xúc cho biết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vy-oanh-len-tieng-ve-viec-quyen-gop-50-banh-bong-lan-trung-muoi-khoe-biet-thu-tien-ty-rong-3000m2-481961.html