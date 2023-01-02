Vừa sang năm mới, Lâm Khánh Chi tiết lộ số tiền khủng 13 tỷ đã 'ra đi như một cơn gió', thừa nhận 'buồn chán với sóng gió cuộc đời'

Nhiều người không khỏi bất ngờ, thậm chí có phần tiếc nuối với số tiền mà nữ ca sĩ đã mất trong vòng 1 năm qua.

Năm 2022 vừa qua là 1 năm sóng gió với Lâm Khánh Chi khi liên tiếp phải đối diện với những "vận xui". Vừa qua, trên trang cá nhân, "mỹ nhân chuyển giới" vừa mới có những chia sẻ về năm cũ, đặc biệt tiết lộ số tiền "khủng" đã chi tiêu chỉ trong vòng 1 năm. Theo đó, người đẹp chuyển giới cho biết 13 tỷ đồng đã "rời vòng tay" cô như một cơn gió "Chào tạm biệt 13 tỷ nhẹ nhàng bay ra như một cơn gió! Năm sau cày lại, lấy lại những gì đã mất. 1 năm buồn chán với sóng gió cuộc đời". Song, cô vẫn kỳ vọng năm 2023 này sẽ đón nhận được nhiều những điều tốt đẹp đến với mình. "Sau cơn mưa trời lại sáng. Mãi keo", bà mẹ 1 con bày tỏ.

Bài chia sẻ của Lâm Khánh Chi Tuy Lâm Khánh Chi không nói rõ số tiền này "đi" như thế nào, nhưng tâm trạng khá rầu rĩ, chỉ biết tự nhủ năm tới cố gắng làm ăn và lấy lại những gì đã mất. Phía dưới phần bình luận, nhiều người đã bày tỏ sự bất ngờ, thậm chí có phần tiếc nuối với số tiền mà nữ ca sĩ đã mất trong vòng 1 năm qua. Thậm chí có bình luận cho rằng "của đi thay người"..., một số cũng động viên nữ ca sĩ cố gắng, năm mới sẽ kiếm được nhiều hơn thế. Nhiều khán giả để lại bình luận động viên người đẹp Trước đó không lâu, mỹ nhân chuyển giới cũng từng gây chú ý khi hé lộ tổng số tiền đầu tư cho nhan sắc trong năm 2022. Con số được Lâm Khánh Chi công khai lên tới 1 tỷ đồng.

Gần đây nhất, vào tháng 10/2022, Lâm Khánh Chi sang Thái Lan thực hiện phẫu thuật chỉnh sửa giọng nói, với chi phí 5.000 USD (khoảng 120 triệu đồng), mất khoảng 2 tháng kiêng cữ, tập luyện mới hồi phục. Năm 2022 vừa qua có vẻ là một năm không mấy thuận lợi với Lâm Khánh Chi, khi cô và ông xã kém tuổi Phi Hùng đã "đường ai nấy đi". Hậu ly hôn, giọng ca Em cũng bị "tố" lăng nhăng, cặp kè với người khác đến mức bỏ chồng. Điều này khiến người đẹp không khỏi buồn lòng và phải lên tiếng phủ nhận. Không chỉ vậy, công việc kinh doanh của Lâm Khánh Chi cũng gặp phải không ít khó khăn. Từ đó khiến cho nguồn thu nhập của bản thân cũng bị ảnh hưởng nhiều. Được biết, năm 2023 này, bà mẹ 1 con sẽ quay trở lại và chuyên tâm hơn đối với công việc kinh doanh.

Lâm Khánh Chi còn nặng lòng với Phi Hùng, nhắn nhủ một câu tới chồng cũ khiến nhiều người chạnh lòng Chia tay đã khá lâu, thậm chí chồng cũ cũng đang hạnh phúc bên tình mới nhưng dường như Lâm Khánh Chi vẫn còn quyến luyến duyên vợ chồng năm xưa.

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