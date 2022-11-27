Lâm Khánh Chi phủ nhận tin đồn mang thai, thông báo 'tuyển sui gia'

Trước tin đồn mang bầu, Lâm Khánh Chi bày tỏ hoang mang vô cùng vì không biết "có bầu với ai".

Sau khi quay trở lại cuộc sống độc thân, con trai chính là một trong những người quan trọng nhất với Lâm Khánh Chi. Ngoài công việc, cô đều dành thời gian và công sức để chăm sóc quý tử đầu lòng. Trên mạng xã hội nữ ca sĩ thường xuyên đăng tải những câu chuyện đời thường kèm theo ảnh của con và nhận về sự quan tâm nồng nhiệt từ đông đảo người hâm mộ. Con trai chính là một trong những người quan trọng nhất với Lâm Khánh Ch - Ảnh: Internet Mới đây, nữ ca sĩ vừa cập nhật hình ảnh mới nhất của quý tử là bé Thiên Long lên trang cá nhân. Cô kể về sự tình cảm và lém lỉnh của quý tử khi đối đáp với mình.

"Mẹ nói Bi ốm quá Bi ăn nhiều vô nhé con, mập chút mới đẹp. Bi nói ốm mới đẹp, mập Bi đi học bạn cười con. Mẹ nói Bi ăn nhiều chút mập chút mới đẹp. Bi nói gầy như mẹ mới đẹp nè Bi muốn giống mẹ. Mẹ mà mập người ta nói mẹ có bầu…hihi. Mẹ hết nói gì luôn. Không biết có bầu với ai nữa…hihihi. Mẹ nói mẹ đi hấp tóc, Bi ngủ đi chiều mẹ dẫn đi siêu thị mua đồ chơi. Bi nói Bi muốn đi theo mẹ, Bi ngủ trên xe hơi nhất định sát cánh bên mẹ không chịu ở nhà. Rồi lên xe hơi ngủ luôn nè mọi người. Thương ghê kể cả nhà nghe liền. Ai muốn làm sui gia với em thì chốt đơn nhé." - Lâm Khánh Chi viết trên trang cá nhân.

Đây là lần hiếm hoi sau khi phẫu thuật dây thanh quản từ Thái Lan trở về cô mới chia sẻ về quý tử. Bé Thiên Long càng lớn càng tuấn tú với nhiều đường nét y hệt người mẹ nổi tiếng của mình. Nhóc tì dù ăn mặc đơn giản nhưng vẫn rất chất và sang đúng chuẩn con sao Việt. Chồng cũ Phi Hùng và Lâm Khánh Chi đã trải qua khoảng thời gian yêu nhau mặn nồng, rồi tan vỡ, đấu tố và nay quay lại xem nhau như tri kỷ. Sau khi chia tay nữ ca sĩ, Phi Hùng có bạn gái mới là Trần Yến, một người mẫu ảnh xinh đẹp. Với Lâm Khánh Chi, cô cho hay dù mọi chuyện hiện tại đã kết thúc, nhưng với Phi Hùng, người đẹp vẫn giữ cho nhau mối quan hệ tri kỷ, tình thân: "Chi luôn mơ một giấc mơ dài, buồn vui, tốt xấu gì cũng trải qua, dù thế nào Chi vẫn luôn mơ về một hành trình đầy hạnh phúc và lương thiện. Mối lương duyên vợ chồng của Chi và anh đã kết thúc, mọi hiểu lầm giờ đây cũng đã được giải tỏa, sau tất cả chỉ còn đọng lại hai điều quan trọng: Tình tri kỷ và bé Bi. Anh và Chi quyết định sẽ luôn coi nhau như người bạn thân, đồng hành trong quá trình nuôi dạy con cái và ủng hộ nhau cho những hành trình đi tìm hạnh phúc nối tiếp".

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