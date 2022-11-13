Lâm Khánh Chi 'khao khát từ tận đáy lòng' được trở thành phụ nữ trọn vẹn và có một gia đình hạnh phúc ở tuổi 45

Ở tuổi 45, sau nhiều lần phẫu thuật để hoàn thiện bản thân, Lâm Khánh Chi cho biết hiện tại điều cô mong mỏi nhất là có thể trở thành phụ nữ trọn vẹn và xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Lâm Khánh Chi là một trong những nghệ sĩ quen mặt với khán giả truyền hình. Cách đây chưa lâu, cô khiến dân tình bất ngờ khi công bố chuyện sang Thái Lan phẫu thuật thanh quản để trở thành phiên bản hoàn hảo hơn. Lâm Khánh Chi gây ấn tượng bởi phong cách trang điểm lạ mắt trong loạt ảnh mới - Ảnh: FBNV Xuất hiện trong loạt ảnh mới, Lâm Khánh Chi gây ấn tượng bởi phong cách trang điểm lạ mắt. Nữ ca sĩ chuyển giới cho thấy sự biến hóa đa dạng từ hình ảnh cổ trang nữ tính đến phong cách Tây phương quyến rũ. Người đẹp chọn lối trang điểm nhấn đôi mắt sâu, son kem tông trầm tạo hiệu ứng đôi môi dày.

Cô muốn lột tả hình ảnh người phụ nữ gợi cảm nhưng không kém phần mạnh mẽ, quyền lực. Sau những va vấp trong cuộc sống, Lâm Khánh Chi tâm sự cô đã mạnh mẽ hơn, luôn muốn hướng đến sự tích cực. Lâm Khánh Chi cho biết việc phẫu thuật dây thanh quản của cô như đánh một ván bài - Ảnh: FBNV Chia sẻ về lý do thực hiện bộ ảnh, Lâm Khánh Chi cho biết: “Trải qua rất nhiều biến cố trong cuộc sống, tôi nhận ra mình phải mạnh mẽ hơn. Phải làm những điều mình thích và cảm thấy thoải mái. Phẫu thuật dây thanh quản đối với tôi cũng là một trong những điều tôi đã mong muốn làm hơn 10 năm nay, nhưng bây giờ tôi mới có dũng khí để làm”.

Nữ ca sĩ chuyển giới cũng chia sẻ thêm việc phẫu thuật dây thanh quản của cô như đánh một ván bài. Khán giả đang yêu thích và quen thuộc với Lâm Khánh Chi có chất giọng trước đây, tuy không nữ tính nhưng duyên dáng và tình cảm. Việc thay đổi này chưa biết kết quả ra sao, có duyên dáng như xưa hay không cũng không thể đảm bảo được, cũng không chắc có hát tiếp tục được hay không nhưng chính người đẹp đã dự tính và chuẩn bị tâm lý khi bước chân sang Thái Lan. Ở thời điểm hiện tại, điều Lâm Khánh Chi mong muốn là ước mơ thành phụ nữ trọn vẹn và có một gia đình hạnh phúc. Ngoài ra người đẹp chuyển giới cũng cho biết thêm việc giao tiếp trong thời gian này rất khó khăn, tất cả phải ghi ra giấy hoặc diễn tả lại. Cô mong rằng trong tương lai, nếu may mắn sẽ có được chất giọng như mong muốn.

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