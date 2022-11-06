'Khổ' như Lâm Khánh Chi: Làm việc với ai cũng bị vợ người ta ghen đến mức phải lên bài thanh minh

Hậu trường 06/11/2022 08:55

Lâm Khánh Chi cũng không ngờ được vợ đồng nghiệp của mình lại ghen trong khi bản thân cô không hề có suy nghĩ sai trái nào.

Có thể nói Lâm Khánh Chi là một trong những người đẹp chăm chỉ hoàn thiện bản thân mình nhất trong làng giải trí Việt. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ ngày càng xinh đẹp và quyến rũ, mặn mà.

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Lâm Khánh Chi luôn chăm chỉ hoàn thiện bản thân mình - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, Lâm Khánh Chi đã tiến hành phẫu thuật thanh quản nhầm sở hữu giọng nói nữ tính hơn. Quyết định này của cô đã được đông đảo người hâm mộ ủng hộ nhiệt liệt. Tuy vậy, mới đây nữ ca sĩ đã chia sẻ một phiền não không hề nhỏ về sự nghiệp của mình.

Cụ thể, Lâm Khánh Chi cho biết cô bị vợ của đồng nghiệp "ghen" dù cả hai chỉ hợp tác làm việc vô cùng trong sáng. Nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân: "Cái số gì làm việc chung với ai cũng bị vợ người ta ghen. Tôi đâu có ý gì đâu mà ghen tới tôi chi vậy. Khổ thân tôi ghê".

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Nữ ca sĩ 'khổ não' bởi vì bị vợ của đồng nghiệp ghen - Ảnh: Internet

Đôi dòng chia sẻ trên của Lâm Khánh Chi đồng thời là lời giải thích cô không hề có ý định "mờ ám" nào với đồng nghiệp của mình cả. Phản ứng này của cô đã nhận được nhiều sự đồng tình từ khán giả, không ít ý kiến cho rằng nữ ca sĩ đã ứng xử khôn khéo, tránh để bản thân vướng vào các ồn ào không đáng có.

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Cô vừa mới phẫu thuật thanh quản để giọng nói nữ tính hơn - Ảnh: Internet

Được biết, việc phẫu thuật thanh quản tuy làm cho chất giọng của Lâm Khánh Chi ngọt ngào và nữ tính hơn, tuy nhiên có thể khiến cho cô mất đi giọng hát của mình. Nữ ca sĩ tâm sự: "Để có thể là một Lâm Khánh Chi phiên bản hoàn hảo hơn trong nghệ thuật cũng như đời sống, Lâm Khánh Chi quyết định phẫu thuật dây thanh quản như đã nói trước đó. Mong rằng đây sẽ là ca phẫu thuật đại thành công.

Trong hai tháng tới, khi đã có thể nói chuyện bình thường, Khánh Chi sẽ luyện giọng và trở lại với vai trò ca sĩ, ở một phiên bản Lâm Khánh Chi hoàn hảo. Mong rằng khán giả vẫn theo dõi, yêu thương và ủng hộ Khánh Chi như những ngày đầu còn đi hát. Mong mọi chuyện được suôn sẻ cám ơn cả nhà đã yêu thương và quan tâm em nhé".

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