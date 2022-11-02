Hậu phẫu thuật thay đổi giọng nói, Lâm Khánh Chi xuất hiện xinh đẹp rạng rỡ, bật mí về tình hình sức khỏe hiện tại!

Hậu trường 02/11/2022 19:37

Điểm đáng ý nhất trong bức ảnh mới đăng tải của Lâm Khánh Chi chính là phần cổ đang bị băng bó hậu phẫu thuật.

Lâm Khánh Chi là một trong những mỹ nhân chuyển giới nhận được nhiều sự chú ý, quan tâm của khán gỉa. Những ngày gần đây, nữ ca sĩ chuyển giới khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi thông báo quyết định sang Thái Lan để phẫu thuật thanh quản, thay đổi giọng nói. Đây là mong ước mà nữ ca sĩ muốn hoàn thiện bản thân mình hơn trong từng ngày.

Trong suốt chuyến đi lần này, Lâm Khánh Chi thường xuyên chia sẻ, cập nhật tình hình của mình gửi đến người hâm mộ thông qua trang cá nhân. Đặc biệt, mới đây nhất, nữ ca sĩ chuyển giới đã đăng tải hình ảnh bản thân hậu phẫu thuật.

Hậu phẫu thuật thay đổi giọng nói, Lâm Khánh Chi xuất hiện xinh đẹp rạng rỡ, bật mí về tình hình sức khỏe hiện tại! - Ảnh 1
Những ngày trước đó, nữ ca sĩ chuyển giới khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi thông báo quyết định sang Thái Lan để phẫu thuật thanh quản, thay đổi giọng nói - Ảnh: FBNV

Cụ thể, "công chúa Khánh Chi" xuất hiện rạng rỡ trong bộ áo thun sát nách và quần đùi ngắn vô cùng trẻ trung, năng động. Chia sẻ tâm trạng của mình, nữ ca sĩ cho biết: "Tình yêu cũng như đóa hồng, cần một bó chứ không cần cả vườn hoa". Điểm đáng ý nhất trong bức ảnh lần này chính là phần cổ của Lâm Khánh Chi đang bị băng bó.

Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ đã để lại lời hỏi thăm về tình hình hiện tại của Lâm Khánh Chi. Nữ ca sĩ cũng thoải mái chia sẻ: "Em làm giọng nói em ổn nè". 

Hậu phẫu thuật thay đổi giọng nói, Lâm Khánh Chi xuất hiện xinh đẹp rạng rỡ, bật mí về tình hình sức khỏe hiện tại! - Ảnh 2
Lâm Khánh Chi cho biết tình hình đã ổn định hậu phẫu thuật thay đổi giọng nói - Ảnh: FBNV

Được biết, việc phẫu thuật thanh quản thay đổi giọng nói có thể khiến Lâm Khánh Chi bị mất cả giọng hát. Trước đó, chia sẻ về quyết định mạo hiểm này, Lâm Khánh Chi từng cho biết: "Để có thể là một Lâm Khánh Chi phiên bản hoàn hảo hơn trong nghệ thuật cũng như đời sống, Lâm Khánh Chi quyết định phẫu thuật dây thanh quản như đã nói trước đó. Mong rằng đây sẽ là ca phẫu thuật đại thành công.  

Hậu phẫu thuật thay đổi giọng nói, Lâm Khánh Chi xuất hiện xinh đẹp rạng rỡ, bật mí về tình hình sức khỏe hiện tại! - Ảnh 3
Hiện tại Lâm Khánh Chi đang trong giai đoạn hồi phục lại sức khoẻ sau khi phẫu thuật thanh quản - Ảnh: FBNV

Trong hai tháng tới, khi đã có thể nói chuyện bình thường, Khánh Chi sẽ luyện giọng và trở lại với vai trò ca sĩ, ở một phiên bản Lâm Khánh Chi hoàn hảo. Mong rằng khán giả vẫn theo dõi, yêu thương và ủng hộ Khánh Chi như những ngày đầu còn đi hát. Mong mọi chuyện được suôn sẻ cám ơn cả nhà đã yêu thương và quan tâm em nhé".

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