Tình hình sức khỏe của Lâm Khánh Chi có 'đáng lo ngại' sau cuộc phẫu thuật thanh quản?

Gần đây, Lâm Khánh Chi tiết lộ đã qua Thái Lan để thực hiện phẫu thuật dây thanh quản để giọng nói nữ tính hơn và hoàn thành giấc mơ trở làm thành phụ nữ 100% của mình.

Những ngày gần đây, Lâm Khánh Chi sang Thái Lan để thực hiện ca phẫu thuật thanh quản ở tuổi 46. Nữ ca sĩ tâm sự, 2022 là một năm đặc biệt vì ngoài việc hoạt động nghệ thuật nhiều hơn, cô cũng nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ phía khán giả. Vậy nên, để có một Lâm Khánh Chi hoàn hảo nhất, nữ ca sĩ quyết định phẫu thuật giọng nói. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Lâm Khánh Chi đã thông báo ca phẫu thuật của cô thành công tốt đẹp và đang phục hồi sức khỏe.

Cô viết: "Xin chào mọi người. Đầu tiên Khánh Chi cảm ơn tất cả người hâm mộ đã ủng hộ Khánh Chi phẫu thuật dây thanh quản. Cảm ơn quý báo đã đưa tin, cảm ơn người thân, bạn bè đã động viên Khánh Chi. Hiện tại, ca phẫu thuật đã diễn ra rất thành công với sự giúp đỡ, hỗ trợ của trợ lý Song Duy. Chắc khoảng 1 tháng nữa Chi sẽ có thể nói chuyện được. Không còn là lời hứa suông, tương lai Lâm Khánh Chi sẽ hát trở lại. Mong rằng mọi người vẫn yêu thương và ủng hộ Khánh Chi. Em đau nhức quá cả nhà ơi. Cảm ơn mọi người rất nhiều". Lâm Khánh Chi cho biết bản thân khỏe mạnh và ca phẫu thuật cũng thành công tốt đẹp - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, Lâm Khánh Chi từng tiến hành cuộc phẫu thuật chuyển giới thành công cách đây hơn 10 năm. Ca sĩ từng trải qua không ít đau đớn, thậm chí giảm trí nhớ do phải gây mê quá nhiều lần. Dần dà sau đó, cô cũng đưa ra nhiều quyết định khác về việc thay đổi bản thân. Trong đó gây chú ý nhất chính là chia sẻ về việc phẫu thuật thanh quản để trở nên nữ tính hơn nữa.

Hiện tại, người đẹp chuyển giới cho biết sau phẫu thuật sẽ phải nghỉ ngơi nên thời gian tới ít xuất hiện. Khi trở lại, cô mong khán giả đón nhận sự mới mẻ. Sau phẫu thuật, nữ ca sĩ sẽ phải nghỉ ngơi nên thời gian tới ít xuất hiện - Ảnh: FBNV Lâm Khánh Chi được biết đến là một trong những mỹ nhân chuyển giới sở hữu nhan sắc và tài năng hơn người. Tưởng chừng như đã tìm được bến đỗ hạnh phúc nhưng sau khi xác nhận chia tay với Phi Hùng, cuộc sống của người đẹp đã có nhiều sự thay đổi rõ rệt.

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