Tình hình sức khỏe của Lâm Khánh Chi có 'đáng lo ngại' sau cuộc phẫu thuật thanh quản?

Hậu trường 26/10/2022 11:13

Gần đây, Lâm Khánh Chi tiết lộ đã qua Thái Lan để thực hiện phẫu thuật dây thanh quản để giọng nói nữ tính hơn và hoàn thành giấc mơ trở làm thành phụ nữ 100% của mình.

Những ngày gần đây, Lâm Khánh Chi sang Thái Lan để thực hiện ca phẫu thuật thanh quản ở tuổi 46. Nữ ca sĩ tâm sự, 2022 là một năm đặc biệt vì ngoài việc hoạt động nghệ thuật nhiều hơn, cô cũng nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ phía khán giả. Vậy nên, để có một Lâm Khánh Chi hoàn hảo nhất, nữ ca sĩ quyết định phẫu thuật giọng nói.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Lâm Khánh Chi đã thông báo ca phẫu thuật của cô thành công tốt đẹp và đang phục hồi sức khỏe.

Cô viết: "Xin chào mọi người. Đầu tiên Khánh Chi cảm ơn tất cả người hâm mộ đã ủng hộ Khánh Chi phẫu thuật dây thanh quản. Cảm ơn quý báo đã đưa tin, cảm ơn người thân, bạn bè đã động viên Khánh Chi. Hiện tại, ca phẫu thuật đã diễn ra rất thành công với sự giúp đỡ, hỗ trợ của trợ lý Song Duy. Chắc khoảng 1 tháng nữa Chi sẽ có thể nói chuyện được. Không còn là lời hứa suông, tương lai Lâm Khánh Chi sẽ hát trở lại. Mong rằng mọi người vẫn yêu thương và ủng hộ Khánh Chi. Em đau nhức quá cả nhà ơi. Cảm ơn mọi người rất nhiều".

Tình hình sức khỏe của Lâm Khánh Chi có 'đáng lo ngại' sau cuộc phẫu thuật thanh quản? - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi cho biết bản thân khỏe mạnh và ca phẫu thuật cũng thành công tốt đẹp - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Lâm Khánh Chi từng tiến hành cuộc phẫu thuật chuyển giới thành công cách đây hơn 10 năm. Ca sĩ từng trải qua không ít đau đớn, thậm chí giảm trí nhớ do phải gây mê quá nhiều lần. Dần dà sau đó, cô cũng đưa ra nhiều quyết định khác về việc thay đổi bản thân. Trong đó gây chú ý nhất chính là chia sẻ về việc phẫu thuật thanh quản để trở nên nữ tính hơn nữa.

Hiện tại, người đẹp chuyển giới cho biết sau phẫu thuật sẽ phải nghỉ ngơi nên thời gian tới ít xuất hiện. Khi trở lại, cô mong khán giả đón nhận sự mới mẻ.

Tình hình sức khỏe của Lâm Khánh Chi có 'đáng lo ngại' sau cuộc phẫu thuật thanh quản? - Ảnh 2
Sau phẫu thuật, nữ ca sĩ sẽ phải nghỉ ngơi nên thời gian tới ít xuất hiện - Ảnh: FBNV

Lâm Khánh Chi được biết đến là một trong những mỹ nhân chuyển giới sở hữu nhan sắc và tài năng hơn người. Tưởng chừng như đã tìm được bến đỗ hạnh phúc nhưng sau khi xác nhận chia tay với Phi Hùng, cuộc sống của người đẹp đã có nhiều sự thay đổi rõ rệt.

Hậu ly hôn, Lâm Khánh Chi đau đớn thừa nhận chuyện 'khổ vì tình', tự nhắn nhủ bản thân một câu đầy chua xót!

Hậu ly hôn, Lâm Khánh Chi đau đớn thừa nhận chuyện 'khổ vì tình', tự nhắn nhủ bản thân một câu đầy chua xót!

Những chia sẻ đầy tâm trạng của Lâm Khánh Chi về chuyện tình cảm gây nhiều sự chú ý của người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Khánh Chi sức khỏe Lâm Khánh Chi sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 17 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 17 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 5 giờ 17 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 6 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh