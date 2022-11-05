Lâm Khánh Chi bật mí số đo ba vòng “chuẩn chỉnh” hậu phẫu thuật, ẩn ý sẽ tham gia thi sắc đẹp trong tương lai

Hậu trải qua đại phẫu thuật, Lâm Khánh Chi bất ngờ ẩn ý sẽ tham gia một cuộc thi sắc đẹp, khiến khán giả không khỏi bất ngờ.
- Lâm Khánh Chi và Lynk Lee phẫu thuật giọng nói, hoàn thành ước mơ được là chính mình
- Tình hình sức khỏe của Lâm Khánh Chi có 'đáng lo ngại' sau cuộc phẫu thuật thanh quản?
Cách đây không lâu, Lâm Khánh Chi vui mừng khi bản thân đã hoàn thành giấc mơ trở thành phụ nữ 100% của mình. Vừa tỉnh lại, nữ ca sĩ đã xuất hiện trên mạng xã hội để thông báo sức khỏe hậu phẫu thuật thanh quản thành công, hoàn thành có giọng nói nữ tính.
Hậu trải qua cuộc đại phẫu thuật, mới đây nhất, Lâm Khánh Chi bất ngờ đăng tải video công khai số đo ba vòng cơ thể, kèm theo đó là việc ẩn ý sẽ tham gia một cuộc thi sắc đẹp trong tương lai. Cụ thể, Lâm Khánh Chi bật mí: "85 - 60 - 95. Còn ban thì sao? Chắc năm sau đăng ký thi một cuộc thi sắc đẹp nào đó cho vui nè. Có chuyện để mình hoàn thiện bản thân chơi lớn luôn nhe quý vị".
Ngay sau khi đăng tải, lập tức bài viết của Lâm Khánh Chi đã nhận được sự quan tâm của dân mạng. Bên cạnh những lời khen về ngoại hình lẫn nhan sắc ngày một thăng hạng, netizen cũng mong muốn Lâm Khánh Chi dự thi một cuộc thi nhan sắc nào đó.
Trước đó, vào tối ngày 26/10, Lâm Khánh Chi vui mừng thông báo tin vui với người hâm mộ, bạn bè, đồng nghiệp trên mạng xã hội về ca phẫu thuật can thiệp thanh quản tại Thái Lan. Trải qua không ít đau đớn, thậm chí suy giảm trí nhớ do phải gây mê quá nhiều lần từ cuộc đại phẫu thuật chuyển giới cách đây hơn 10 năm. Lâm Khánh Chi vẫn quyết tâm thực hiện phẫu thuật thanh quản ở tuổi 46 để hoàn thành ước mơ trở thành phụ nữ 100% của mình.