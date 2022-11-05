Lâm Khánh Chi bật mí số đo ba vòng “chuẩn chỉnh” hậu phẫu thuật, ẩn ý sẽ tham gia thi sắc đẹp trong tương lai

Cách đây không lâu, Lâm Khánh Chi vui mừng khi bản thân đã hoàn thành giấc mơ trở thành phụ nữ 100% của mình. Vừa tỉnh lại, nữ ca sĩ đã xuất hiện trên mạng xã hội để thông báo sức khỏe hậu phẫu thuật thanh quản thành công, hoàn thành có giọng nói nữ tính.

Lâm Khánh Chi sau ca phẫu thuật thanh quản ở Thái Lan. (Ảnh: FB Lâm Khánh Chi)

Hậu trải qua cuộc đại phẫu thuật, mới đây nhất, Lâm Khánh Chi bất ngờ đăng tải video công khai số đo ba vòng cơ thể, kèm theo đó là việc ẩn ý sẽ tham gia một cuộc thi sắc đẹp trong tương lai. Cụ thể, Lâm Khánh Chi bật mí: "85 - 60 - 95. Còn ban thì sao? Chắc năm sau đăng ký thi một cuộc thi sắc đẹp nào đó cho vui nè. Có chuyện để mình hoàn thiện bản thân chơi lớn luôn nhe quý vị".