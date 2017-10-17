Vừa chia tay Lâm Vinh Hải, Linh Chi đã gây sốc khi công bố hình mẫu tìm kiếm bạn trai tiếp theo

Vừa qua, Linh Chi xác nhận đã chủ động đề nghị chia tay Lâm Vinh Hải bởi những khúc mắc đang tồn tại giữa cả hai. Người đẹp cho biết cô vẫn trân trọng và yêu quý Lâm Vinh Hải. Tuy nhiên, cả hai đang muốn tập trung vào sự nghiệp thay vì gây chú ý bởi chuyện tình cảm.

Sau khi công bố chia tay, trong buổi phỏng vấn mới nhất, nữ diễn viên Găng tay đỏ đã làm nhiều người bất ngờ khi cho biết tiêu chuẩn người đàn ông tiếp theo có thể khiến cô rung động.

Người đẹp chia sẻ với VietNamNet: "Lúc trước tôi thích người lớn tuổi, có điều kiện lo cho tôi một cuộc sống đầy đủ. Nhưng sau những gì xảy ra với mình trong thời gian qua, tôi nghĩ mình cần một người đàn ông có thể bảo vệ tôi khi có bất cứ chuyện gì xảy ra. Đó phải là một người có thể khi tôi nhõng nhẽo không than phiền, khi tôi giận hờn cũng không so đo thiệt hơn, một người cùng tôi cười, cùng tôi khóc, cùng nhau hưởng thụ cuộc sống. Chỉ cần như vậy là cũng đủ hạnh phúc rồi".

"Càng biết rõ chuyện, tôi lại càng thấy khinh người phụ nữ đó"

Trong suốt khoảng thời gian yêu Lâm Vinh Hải, Linh Chi luôn phải hứng chịu những lời chỉ trích thậm chí là chửi rủa nặng nề vì bị công chúng cho rằng là người thứ ba phá hoại gia đình của bạn trai. Tuy nhiên, giữa sóng gió và thị phi, người đẹp sinh năm 1990 quyết định không lên tiếng để tự bảo vệ mình mà chọn cách im lặng để mọi chuyện qua đi.

Mới đây, Linh Chi đã tiết lộ nguyên nhân thật sự khiến cô chọn cách im lặng trong chuyện tình cảm với Lâm Vinh Hải, nguyên nhân là do vợ cũ của nam vũ công.

Nữ diễn viên cho biết: "Tôi biết rõ tường tận mọi chuyện của gia đình Hải nhưng đó là chuyện riêng của gia đình anh ấy, tôi không muốn can thiệp. Hơn nữa lên tiếng cũng chẳng để làm gì, tôi chỉ ở phía sau động viên an ủi anh Hải rồi cả hai cùng nhau nghĩ cách giải quyết.

Mà càng biết rõ chuyện, tôi lại càng thấy khinh người phụ nữ đó. Cô ta tìm mọi cách để nổi tiếng, nhiều khi tôi thấy cô ta cứ kiếm cớ lên báo tìm sự đồng cảm của các “mẹ bỉm sữa” nên tôi không dại gì lên tiếng để người ta có cơ hội 'nổi lềnh phềnh' thêm".

Hiện tại, sau khi công bố chia tay bạn trai, Linh Chi cho biết Lâm Vinh Hải vẫn gọi điện, nhắn tin và muốn mọi thứ được tiếp tục. Tuy nhiên, người đẹp khẳng định việc bản thân đã quyết sẽ khó mà thay đổi dù biết điều này sẽ làm Lâm Vinh Hải đau lòng.