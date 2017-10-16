Giật mình với lý do Linh Chi quyết chia tay Lâm Vinh Hải dù vẫn còn yêu

Hậu trường 16/10/2017 15:18

Sau loạt chia sẻ thể hiện sự cô đơn, hối hận trong tình yêu, người đẹp Linh Chi chính thức xác nhận đã chia tay Lâm Vinh Hải và chia sẻ lý do khiến nhiều người bất ngờ.

Thời gian vừa qua, Linh Chi gây chú ý khi liên tục đăng tải những chia sẻ đầy tâm trạng. Không chỉ cho biết "cảm xúc của em bây giờ là tạm hết yêu", Linh Chi còn viết "đừng trách bản thân ngu ngốc vì những lựa chọn sai lầm trước đây mà hãy xem đó như trải nghiệm để có lựa chọn đúng đắn như ngày hôm nay".

Do đó, nhiều người dự đoán rằng cô nàng đã đường ai nấy đi với Lâm Vinh Hải.

Giật mình với lý do Linh Chi quyết chia tay Lâm Vinh Hải dù vẫn còn yêu - Ảnh 1
Những chia sẻ đầy tâm trạng gần đây của Linh Chi trên mạng xã hội khiến nhiều người đặt nghi vấn cô nàng và Lâm Vinh Hải đã "đứt gánh giữa đường" - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên phim Găng tay đỏ mới đây đã chia sẻ với Ngoisao.net, chính cô là người đã chủ động đề nghị tạm thời chia tay với Lâm Vinh Hải để nhìn lại những khúc mắc đang tồn tại giữa cả hai.

Người đẹp sinh năm 1990 tiết lộ: "Chúng tôi vẫn còn yêu nhau, nhưng thời gian qua giữa cả hai xảy ra nhiều chuyện khiến tôi mệt mỏi. Tính Hải quá đàn ông, sẵn sàng chấp nhận thua thiệt, hy sinh vì người khác. Tôi là con gái, thấy bạn trai mình như vậy, đôi khi cũng tủi thân, khó nói ra. Tôi muốn cả hai có một khoảng lặng để bình tâm, nhìn lại mối quan hệ này. Anh Hải không đồng ý, vẫn hay nhắn tin, gọi điện nhưng tôi không trả lời".

Giật mình với lý do Linh Chi quyết chia tay Lâm Vinh Hải dù vẫn còn yêu - Ảnh 2
Linh Chi quyết định tạm chia tay với Lâm Vinh Hải sau hơn một năm yêu nhau đầy sóng gió - Ảnh: Internet

Từ khi công khai chuyện tình yêu với Lâm Vinh Hải, Linh Chi bị nhiều người chỉ trích, thậm chí là "ném đá" vì cho rằng cô là kẻ thứ ba phá hoại gia đình của chàng vũ công và vợ cũ Lý Phương Châu. Sau ly hôn, vợ cũ của Lâm Vinh Hải đã lấy lại được tinh thần, ngày càng xinh đẹp và tìm được tình yêu mới bên chính bạn thân anh là biên đạo Hiền Sến.

Giật mình với lý do Linh Chi quyết chia tay Lâm Vinh Hải dù vẫn còn yêu - Ảnh 3
Vợ cũ Lâm Vinh Hải ngày càng gợi cảm bên cạnh người yêu điển trai Hiền Sến - Ảnh: Internet

Hiện tại, Lâm Vinh Hải giữ im lặng về ồn ào vấn đề này còn Linh Chi đang cố gắng lấy lại cân bằng, tìm niềm vui bên bạn bè, công việc. Người đẹp thường xuyên đăng tải hình ảnh tụ họp, đi chơi với "đàn chị" thân thiết là "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh.

Giật mình với lý do Linh Chi quyết chia tay Lâm Vinh Hải dù vẫn còn yêu - Ảnh 4
Linh Chi thường xuyên đi chơi cùng "Nữ hoàng nội y" để quên đi Lâm Vinh Hải - Ảnh: Internet

Phản ứng bất ngờ của Lâm Vinh Hải khi Linh Chi tuyên bố chia tay

Phản ứng bất ngờ của Lâm Vinh Hải khi Linh Chi tuyên bố chia tay

Mặc dù đã bị Linh Chi tuyên bố chia tay nhưng Lâm Vinh Hải vẫn còn muốn níu kéo để cùng người đẹp vun đắp tình yêu này.

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