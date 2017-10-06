Không có phụ kiện nâng ngực, Ngọc Trinh - Linh Chi để lộ vòng 1 chảy xệ 'nhão như cháo' khiến nhiều người thất vọng

Hậu trường 06/10/2017 16:39

Cùng diện đầm đỏ nổi bật khoe nhan sắc lộng lẫy nhưng Ngọc Trinh - Linh Chi vẫn bị mất điểm trầm trọng khi để lộ vòng 1 chảy xệ sau lớp váy quá mỏng.

Tối 6/10, cặp chị em thân thiết Ngọc Trinh - Linh Chi diện đầm đôi màu đỏ nổi bật sánh bước bên nhau đi dự sinh nhật của một người bạn.

Ở loạt ảnh chụp bên trong chiếc siêu xe 12 tỷ của Ngọc Trinh, hai chân dài khiến nhiều người không khỏi ganh tị khi khoe nhan sắc quyến rũ với làn da trắng mịn như trứng gà bóc.

Đẹp và sang chảnh là thế nhưng bạn gái Lâm Vinh Hải vẫn bị nhiều fan chê vì diện váy quả trễ nãi, để lộ vòng 1 nhão xệ, kém săn chắc.

Ngọc Trinh - Linh Chi để lộ <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/vong-1-chay-xe.topic'>vòng 1 chảy xệ</a> 'nhão như cháo'
Linh Chi bị nhiều anti-fan soi vòng 1 chảy xệ - Ảnh: FBNV

Tiếp đó, khi Linh Chi đăng tải clip livestream trên Facebook và chĩa thẳng máy quay về phía vòng 1 của Ngọc Trinh, điều này đã vô tình 'dìm hàng' đàn chị không thương tiếc.

 

Không khác cô em là mấy, "Nữ hoàng nội y" khiến nhiều người thất vọng khi liên tục dùng tay che đôi gò bồng đảo mềm nhũn của mình. 

Ngọc Trinh - Linh Chi để lộ vòng 1 chảy xệ 'nhão như cháo'
Linh Chi - Ngọc Trinh thích thú trêu đùa nhau trong clip livestream - Ảnh cắt từ clip

Ngọc Trinh - Linh Chi để lộ vòng 1 chảy xệ 'nhão như cháo'
Tuy nhiên, vòng 1 của "Nữ hoàng nội y" bị nhiều người chê là kém săn chắc hơn bình thường

Ngọc Trinh - Linh Chi để lộ vòng 1 chảy xệ 'nhão như cháo'
Cô nàng liên tục dùng tay che ngực vì thiếu tự tin - Ảnh cắt từ clip

Ngọc Trinh - Linh Chi để lộ vòng 1 chảy xệ 'nhão như cháo'
Hai gà cưng của Vũ Khắc Tiệp khoe làn da trắng không tì vết - Ảnh: FBNV

Ngọc Trinh - Linh Chi để lộ vòng 1 chảy xệ 'nhão như cháo'
Linh Chi âu yếm nựng cằm Ngọc Trinh - FBNV

Ngọc Trinh - Linh Chi để lộ vòng 1 chảy xệ 'nhão như cháo'
Khi được phù phép bằng phần mềm chỉnh sửa ảnh, Ngọc Trinh và Linh Chi trông đẹp tựa "nữ thần" - Ảnh: FBNV

Ngọc Trinh - Linh Chi để lộ vòng 1 chảy xệ 'nhão như cháo'
Ngọc Trinh - Linh Chi thân thiết nhau như chị em ruột. Cả hai thường xuyên diện đồ đôi để hẹn hò, mua sắm và chụp ảnh chung - Ảnh: FBNV

Ngọc Trinh - Linh Chi rủ nhau buông cúc áo, hờ hững khoe vòng 1 nóng bỏng đốt mắt người nhìn

Ngọc Trinh - Linh Chi rủ nhau buông cúc áo, hờ hững khoe vòng 1 nóng bỏng đốt mắt người nhìn

Cùng sở hữu làn da trắng mịn và vóc dáng siêu chuẩn, Ngọc Trinh và Linh Chi vô cùng xinh đẹp và nóng bỏng khi diện lên người những bộ trang phục gợi cảm đốt mắt người nhìn.

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Từ khóa:   Ngọc Trinh Linh Chi vòng 1 chảy xệ nữ hoàng nội y

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