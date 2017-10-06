Ngọc Trinh - Linh Chi để lộ vòng 1 chảy xệ 'nhão như cháo'

Tối 6/10, cặp chị em thân thiết Ngọc Trinh - Linh Chi diện đầm đôi màu đỏ nổi bật sánh bước bên nhau đi dự sinh nhật của một người bạn.

Ở loạt ảnh chụp bên trong chiếc siêu xe 12 tỷ của Ngọc Trinh, hai chân dài khiến nhiều người không khỏi ganh tị khi khoe nhan sắc quyến rũ với làn da trắng mịn như trứng gà bóc.