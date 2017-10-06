Ngọc Trinh - Linh Chi để lộ vòng 1 chảy xệ 'nhão như cháo'

Cùng diện đầm đỏ nổi bật khoe nhan sắc lộng lẫy nhưng Ngọc Trinh - Linh Chi vẫn bị mất điểm trầm trọng khi để lộ vòng 1 chảy xệ sau lớp váy quá mỏng.
Tối 6/10, cặp chị em thân thiết Ngọc Trinh - Linh Chi diện đầm đôi màu đỏ nổi bật sánh bước bên nhau đi dự sinh nhật của một người bạn.
Ở loạt ảnh chụp bên trong chiếc siêu xe 12 tỷ của Ngọc Trinh, hai chân dài khiến nhiều người không khỏi ganh tị khi khoe nhan sắc quyến rũ với làn da trắng mịn như trứng gà bóc.
Đẹp và sang chảnh là thế nhưng bạn gái Lâm Vinh Hải vẫn bị nhiều fan chê vì diện váy quả trễ nãi, để lộ vòng 1 nhão xệ, kém săn chắc.
Tiếp đó, khi Linh Chi đăng tải clip livestream trên Facebook và chĩa thẳng máy quay về phía vòng 1 của Ngọc Trinh, điều này đã vô tình 'dìm hàng' đàn chị không thương tiếc.
Không khác cô em là mấy, "Nữ hoàng nội y" khiến nhiều người thất vọng khi liên tục dùng tay che đôi gò bồng đảo mềm nhũn của mình.